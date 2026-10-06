選委會選舉2026｜周三起展開提名期　陸啟康：各項安排已準備就緒

2026年選委會界別分組一般選舉將於11月22日（周日）舉行，提名期由明日（7日）開始，至10月20日結束。



選舉管理委員會主席陸啟康今日（6日）到訪位於添馬政府總部的選舉主任辦事處，了解接收提名表格的流程，以及視察場地準備情況。他指，提名期的籌備工作及各項安排已準備就緒，工作人員會按照程序接收提名表格，確保明日展開的提名期運作暢順。



陸啟康（左二）、選舉事務處總選舉事務主任謝衍文（右二）及首席選舉事務主任（選舉）周偉（左一）。（政府新聞處相片）

陸啟康（左二）在選舉事務處總選舉事務主任謝衍文（右二）及首席選舉事務主任（選舉）周偉（右一）的陪同下，視察公眾查閱提名表格的安排。（政府新聞處相片）

陸啟康已於9月22日為選舉主任舉行簡介會。他在會上詳述選舉主任在各選舉環節須注意的事項，並強調選舉主任的重要角色及職責，及提醒他們必須根據相關選舉法例和選舉活動指引處理選舉工作，以確保是次選委會界別分組一般選舉在公開、誠實和公平的情況下進行。

陸啟康（左三）在選舉事務處總選舉事務主任謝衍文（左二）及首席選舉事務主任（選舉）周偉（左一）的陪同下，了解繳交選舉按金的安排。（政府新聞處相片）

選委會界別分組一般選舉中，獲提名為候選人的人士（候選人）必須是年滿18歲的已登記地方選區選民，並已登記為有關的界別分組的投票人或與該界別分組有密切聯繫。提名表格須最少由5名已登記為有關界別分組的投票人簽署提名，而每名投票人可提名的候選人數目不得超逾須由該界別分組選出的選委會委員數目。如團體投票人於提名表格上作為提名人，只可經由該團體投票人的獲授權代表作出該項提名。

選舉管理委員會主席陸啟康9月22日為2026年選舉委員會界別分組一般選舉的選舉主任舉行簡介會。（政府新聞處相片）

如某界別分組獲有效提名的候選人數目超逾須由該界別分組選出的選委會委員數目，便須於11月22日進行投票。