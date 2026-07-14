選委會選舉預留2.6億元開支　選舉事務處期望管理料可慳2600萬元

選委會界別分組一般選舉將於11月22日舉行，選出新一屆選委會982名選委。立法會政制事務委員會今日（14日）舉行會議討論選舉安排，選舉事務處提前預計可節省10%的選舉開支。翻查資料，政制及內地事務局已為選委會選舉預留2.6億元開支，以此推算即可節省約2600萬元。



至於長遠會否採用電子投票安排，政制及內地事務局形容存在「信心問題」，因為有不少市民憂慮電子投票會令人得知其投票意向，當局會視乎科技發展研究如何處理。



政制局局長謝小華出席立法會會議。（立法會直播）

1500名選委當中982人經選舉產生

政制及內地事務局局長謝小華在開場發言表示，自改選制以來已舉行多場選舉，確保特區管治權握在愛國者手中。她指出，選委會為特區選舉中的重要組成部分，體現社會整體利益，是次選舉為改選制後第二次選委會選舉，特區政府與選舉管理委員會總結過去數場選舉經驗，籌備是次選舉的實務安排，務求令選舉可在公開、誠實、公平、高效的情況下順利舉行。

選委會由40個界別分組合共1500名委員組成，負責選舉行政長官及選委界立法會議員。選委會成員當中，156人由不同提名機構產生、362人屬當然委員，其餘982人由選舉產生，各界別選民資格不盡相同。

選舉事務處總選舉事務主任謝衍文。（立法會直播）

選舉事務處研採用新安排 料可減選舉工作人數

選舉事務處總選舉事務主任謝衍文表示，會沿用合併投票安排，讓投票人可於同一投票站投下所有選票。他又提到正從多方面節省10%的選舉開支，包括資源投入、法例要求、候選人及投票人的體驗等，研究選舉當日投票站的具體安排，相關研究未完成。他續稱，處方預計會招募1,000名具選舉經驗的公務員，在投票日負責各項選務工作，不過實際所需公務員可能會因上述研究而有所減少。

他又指，選舉事務處將會繼續在一般投票站提供選票檢測機，供投票人自願選擇使用，以檢查其選票是否其已按照有關選舉法例妥為填劃。

選委界議員范駿華。（立法會直播）

引入電子投票？ 謝小華：涉信心問題 視乎科技發展

選委界議員范駿華問到，政府會否研究長遠引入電子選票的可能性，以提升點票效率及準確度，以及採用電子投票。謝小華表示，當局於上一次立法會選舉中，已於功能組別採用電子點票，運作非常暢順，稍後會研究在更大範圍的一般選舉中選用。

至於電子投票方面，她表示這不單涉及技術問題，亦涉私隱問題，因為有不少市民憂慮電子投票，會令人得知其投票意向。而且不少地方對電子投票存在「信心問題」，當局會視乎科技發展，研究情況。

是否有後備方案應對故障？ 政府：實施三重確認制度

2023年的區議會選舉投票日電子選民登記冊系統一度故障，導致晚上投票暫停半小時。選委界議員范凱傑關注，政府有否後備方案處理電子選民登記冊可能出現故障的情況。謝衍文表示，倘出現故障，政府會在15分鐘內調查及研究補救措施，如果仍未發現原因，會通報選管會，選管會會按情況，決定是否按照應變計劃，處理後備方案，包括轉用紙本登記派發選票。

謝衍文又指，為確保電子選民登記冊系統的可靠性和穩定性，選舉事務處已實施三重確認制度的保障安排。選舉事務處亦已設定一系列的關鍵監察指標主動監察，當系統關鍵監察指標起越預測上限，便會啟動應變方案，同時處方亦已做應變測試。

今年選委會界別分組一般選舉將於11月22日舉行，選出新一屆選委會982名選委，任期五年，由2027年2月1日開始至2032年1月31日結束。選舉投票時間，將沿用去年選委會界別分組補選的安排，為上午9時至下午6時；設在懲教院所內的專用投票站（如有的話）的投票時間為上午9時至下午4時。