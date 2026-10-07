倡資助引海外劇組來港取景　葉傲冬：隨時爆出《Rosanna in HK》

近年政府大力發展香港旅遊業。立法會今日（10月27日）舉行會議。身兼藝發局副主席的民建聯議員葉傲冬認為，影視作品可帶龐大的影響力，舉例《Emily in Paris》成功帶動法國旅遊業，建議政府透過資助，爭取有口碑的劇組來港取景，指或可能爆出《Rosanna in Hong Kong》，而令香港景點爆紅。



Emily in Paris 帶動旅遊業 葉傲冬倡爭取劇組來港取景 ：唔知道幾時爆出一套Rosanna in Hong Kong

立法會今日舉行香港第一個五年規劃議案及2026年施政報告議案合併辯論。葉傲冬指，現時旅發局會串聯經典港產片及景點，然而不少港產片為數十年前的經典，新一代的年輕人，如GENZ，可能未有看過。他指，政府成立境外電影拍攝支援組開拓新經典屬正確方向，因影視作品可帶龐大的影響力，舉例《Emily in Paris》 這一套劇集便成功帶旺法國及巴黎的旅遊業，帶來顯著的觀光效益及經濟價值。

不過，他建議政府下一步可更加主動，透過資助爭取有口碑的劇組來港取景，「因為我哋真係唔知道幾時，可能會突然爆出一套Rosanna in Hong Kong，而令香港景點爆紅」，冀政府可爭取更多機會，讓電影業界有所裨益。

民建聯葉傲冬發言。（鄭子峰攝）

冀藝團資助機制清晰且具彈性

葉傲冬又認為香港要成為文化藝術交流中心，藝團需持續有所提升，政府對主要藝術團體資助機制，近20年都未有重大轉變，目前九大藝團佔資助總額75%，其餘中小藝團、個人藝術工作者則只佔餘下25%，認為做法難以促進文藝界長遠發展。他期望，施政報告中提出改革藝團資助制度措施，能夠回應業界多年來的訴求，日後藝團資助機制須清晰且具彈性，讓中小藝團看到隧道出口，知道有晉升階梯，讓它們可透過競爭提升藝術水平。

選委界吳傑莊發言。（鄭子峰攝）

選委界議員吳傑莊提到，近年多套香港電影在內地爆紅，建議政府加強文化與科技間的協作，例如引導創科資金與文化產業對接，資助本地電影業界引入更多虛擬製作與AI技術，減低拍攝成本。

圖為選委界議員范凱傑。（立法會）

范凱傑倡為學生宿舍訂立Q嘜認證制度

另外，香港正致力打造成國際教育樞紐，然而近期學生宿舍亂像頻生。選委界議員范凱傑指，現時宿舍規管分散於《教育條例》、《旅館業條例》及《床位寓所條例》，視乎住宿設施個別情況，未必受專門法定規管，同意毋須另設一套法定發牌制度，但建議可設立類似「Q嘜」的優質宿舍認證或「白名單」制度，讓家長和學生一目了然。