候任立法會議員葉傲冬任藝發局副主席　王祖藍任電影藝術範疇成員

政府今日 ( 24日）公布香港藝術發展局新委任成員。其中剛當選立法會新界東南的議員葉傲冬，獲委任出任藝發局副主席；在之前藝術範疇代表提名推選活動中當選的10名委員，也會由明年1月1日元旦起上任，當中包括代別電影藝術範疇的藝人王祖藍，會與本名馬志偉的另一藝人馬浚偉，一同為藝發局獻計。



另外，執業大律師黃汝榮及警務處前副處長任達榮，將由明年1月1日元旦起，分別出任香港演藝學院校董會主席及副主席。



藝術發展局。

政府今日公布，行政長官李家超再度委任立法會體育、演藝、文化及出版界功能界別議員霍啟剛為藝發局主席，同時委任候任立法會議員葉傲冬為藝發局副主席。

當選立法會新界東南議員的民建聯葉傲冬，獲委任出任藝術發展局副主席。（資料圖片/黃寶瑩攝）

十名在之前藝術範疇代表提名推選活動中當選的業界人士，也獲委任出任新成員，當中包括被部分中國媒體稱為「微電影之父」的何緯豐，代表「藝術評論」範疇，他與代別電影藝術範疇的藝人王祖藍，也是自動當選而成為新一屆委員

藝人王祖藍明年元旦起出任藝術發展局委員。（資料圖片/梁碧玲攝）

2025年香港藝術發展局藝術範疇代表提名推選活動投票結果。

七個藝術範疇各只有一名候選人，自動當選。

本名馬志偉的藝人馬浚偉為藝術發展局成員。（葉志明攝）

化體育及旅遊局發言人亦向即將離任的副主席楊偉誠，以及成員區永東、陳美娟、李易璇、文潔華及潘惠森致意，感謝他們任內對藝發局作出的寶貴貢獻和支持。

香港演藝學院。（資料圖片）

另外，行政長官李家超委任黃汝榮為演藝學院校董會主席、任達榮為校董會副主席和陳遠秀為校董會司庫，為期兩年，由明年1月1日元旦起生效。任達榮是藝人任達華的兄長，在2007年1月16日至2010年3月7日任警務處副處長（行動）。

新獲委任校董尚有執業大律師梁蘊莊、曾任灣仔區議會議員的伍婉婷和曾在警隊服務的導演胡偉成。

退休裁判官黃汝榮將由明年元旦起出任演藝學院校董會副主席。(資料圖片／鄭子峰攝）