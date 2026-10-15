APEC財長會下周香港舉行　藍佛安主持　聚焦數字基建與AI機遇

第33屆亞太經合組織（APEC）財長會議將於下周二至三（10月20日至21日）在香港舉行。國家財政部表示，財政部部長藍佛安將率領中國代表團出席並主持會議，副部長廖岷將代表中方發言。財政部強調，在當前複雜嚴峻的外部環境下，各經濟體需加強政策溝通，是次會議將聚焦數字基建融資、人工智能（AI）發展及支持民生等四大重點議題。



今年APEC峰會將於11月在深圳舉行，香港則在下周舉行財長會議。（深圳派提供）

時隔12年中國再任APEC東道主 香港首度舉行財長會議

今次是中國時隔十二年後，第三次擔任APEC東道主，亦是香港首次舉行APEC財長會議。財政部有關負責人指出，中方將「建設亞太共同體，促進共同繁榮」確定為今年APEC的主題。當前世界百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，亞太地區發展面臨的不穩定、不確定因素增多。

與此同時，以人工智能為代表的新一輪科技革命正加速推進，為創新發展帶來新機遇。負責人強調，外部環境越是複雜嚴峻，各經濟體越要加強宏觀經濟政策溝通與務實合作，共同維護區域經濟金融穩定。是次財長會亦將為11月在深圳舉行的APEC領導人非正式會議累積財金領域成果。

四大核心議題涵蓋數字基建與民生

財政部透露，結合當前亞太經濟發展面臨的新形勢，中方在財金渠道提出了四項重點議題，分別為支持民生發展的財政政策、數字基礎設施融資、因地制宜促進普惠金融發展及促進APEC青年財經人才交流合作。

財政部長藍佛安將率領中國代表團來港出席APEC財長會議。（資料圖片）

負責人指出，目前各經濟體普遍面臨「穩增長、防風險、保民生」的任務，亟需採取適當財金政策支持包容性發展；同時，數字化、AI等新技術加快發展，帶來了新的數字基建投融資需求。預期是次會議將達成多項共識文件，包括發表財長會聲明、亞太地區支持民生發展的財政政策報告、數字基建融資政策聲明等，為深化亞太財金合作提供支撐。

閉門會議探討經濟增長 特區政府安排豐富參訪

根據會議議程，10月20日上午將率先舉行財長閉門會議，就「在變動的世界中推動亞太經濟增長」進行非正式討論；中午則會與亞太工商界代表共進工作午餐，聽取商界對動員私人資本及支持數字基建融資的建議。同日下午將舉行開幕式並進入正式議程，21日上午會議閉幕後將舉行新聞發布會。

香港下周舉辦APEC財長會議，財政部副部長廖岷將代表中方發言。圖為去年5月11日廖岷（右）在瑞士日內瓦與美國財長貝森特交談。（Reuters）

作為會議承辦城市，香港在會後亦為與會代表安排了豐富的參訪活動。財政部表示，香港作為國際知名的金融中心和旅遊城市，將向各國代表充分展示近年來的發展成就和城市魅力，讓與會者近距離感受香港獨特的城市風貌，體驗這座「亞洲國際都會」的多元精彩與發展機遇。