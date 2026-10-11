APEC財長會議10月底香港舉行　參觀活動或包括創科、文化藝術

APEC財長會議本月20及21日在香港舉行，會議由國家財政部主辦，首次由特區政府承辦。特首李家超早前透露除了開會，亦會安排歡迎晚宴、研討會和參觀活動。財政司司長陳茂波今日（11日）表示，訪港的財金官員、商界領袖和嘉賓有機會了解香港在創科與城市建設方面的發展，感受到香港在文化藝術範疇的活力和魅力。他說香港從全球排名第一的酒吧、世界最佳的酒店、不同特色與風味的美食，到風光宜人的郊野，到處皆有亮點，歡迎四方賓客親臨探索和體驗。



深圳將舉辦2026年APEC峰會。

陳茂波：逾150名青年義工接待訪港財長和代表

多個經濟體的財長和代表將聚首香港APEC財長會議，陳茂波在網誌表示，屆時會探討如何透過財政政策和金融服務，加強區域經濟聯繫。今次會議有超過150名青年義工參與接待工作，他們在協助會議事務順利運作的同時，亦可以近距離接觸政商領袖和了解國際會議的進行。

這些參會的財金官員、商界領袖和嘉賓除了參與會議，亦有機會了解香港在創科與城市建設方面的發展，並感受到香港在文化藝術範疇的活力和魅力。 陳茂波

他形容是課堂以外難能可貴的學習和體驗，也讓各地的賓客感受到香港年輕人的熱誠與友善。

從全球排名第一的酒吧、世界最佳的酒店、不同特色與風味的美食，到風光宜人的郊野，香港到處皆有亮點，歡迎四方賓客親臨探索和體驗。 陳茂波

2026年5月18日，中國上海，中國外交部常務副部長馬朝旭（中）在世博中心舉行的2026年亞太經合組織（APEC）中國第二次高層官員會議開幕式上發表講話。（Reuters）

陳茂波指，除了回應會議設定的議題，香港也會主動帶出自己的優勢，推動以金融賦能區域加快發展。除了籌融資外，香港是國際保險及風險管理樞紐，保險相連證券服務、專屬自保公司及航運專項風險池，都可與區域伙伴合作，而巨災債券和專項風險承保等，也可為區內基建投資和應對氣候風險提供更多保障和融資工具，形容這些都為香港金融、保險及專業服務業開拓更廣闊市場。