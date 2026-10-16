港府11.12辦孫中山誕辰160周年紀念儀式　發行特別郵票、有交流團

民政及青年事務局今日（16日）宣布，港府將於11月12日上午在中山紀念公園舉行孫中山先生誕辰160周年官方紀念儀式，以緬懷孫中山先生為民族獨立、社會進步、人民幸福所建立的不朽功勳。

同日，香港郵政會發行特別郵票紀念孫中山先生誕辰160周年，而政府部門和民間組織會於本月起舉辦一連串紀念活動，包括展覽、講座、導賞、電影欣賞、學生及青年內地交流團、本地史蹟考察、親子問答比賽等，讓市民從多角度認識孫中山先生的生平事蹟及貢獻。



位於中環半山衛城道7號的孫中山紀念館。（資料圖片）

港府：孫中山先生是偉大民族英雄及中國民主革命偉大先驅

民政及青年事務局指，下月12日是偉大的民族英雄、偉大的愛國主義者及中國民主革命的偉大先驅孫中山先生誕辰160周年紀念日。為緬懷孫中山先生為民族獨立、社會進步、人民幸福所建立的不朽功勳，特區政府將於當日上午在中山紀念公園舉行官方紀念儀式。

港府11.12辦孫中山誕辰160周年紀念儀式，稱緬懷孫中山先生為民族獨立、社會進步、人民幸福所建立的不朽功勳。（資料圖片/孫中山紀念館）

同日，香港郵政會發行特別郵票紀念孫中山先生誕辰160周年，而政府部門和民間組織會於本月起舉辦一連串紀念活動，包括展覽、講座、導賞、電影欣賞、學生及青年內地交流團、本地史蹟考察、親子問答比賽等，讓市民從多角度認識孫中山先生的生平事跡及貢獻。