羅淑佩：孫中山誕辰160周年紀念　康文署將辦展覽及教育推廣活動

賽馬會今日（16日）舉行「何以中華」文化大使計劃嘉許禮，文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時指，香港扎根於優秀中華文化，憑藉獨特的國際聯通優勢，發揮中外文化藝術交流中心的角色，積極對接國家「十五五」規劃。她指，今年適逢孫中山誕辰160周年紀念，康文署正積極籌備於不同地區場地舉辦展覽及教育推廣活動，多角度介紹孫中山生平事蹟與歷史貢獻，詳情稍後公佈。



羅淑佩（右四）指今年適逢孫中山誕辰160周年紀念，康文署正積極籌備於不同地區場地舉辦展覽及教育推廣活動。（馮文傑攝）

羅淑佩指，中華民族具有五千多年文明歷史，創造了博大精深的中華文化。中華文化的傳承不應只限於博物館內的文物，或書本上的文字，而是要切切實實的融入日常生活當中。「何以中華」文化大使計劃透過互動講座、體驗工作坊，及實地考察等活動，帶領同學深入生活藝術、服飾、建築等趣味主題，探索傳統的精髓，發掘中華文化的魅力。

她推薦市民留意康文轄下弘揚中華文化辦公室的工作，包括現正在香港歷史博物館舉行，「中國通史系列」的第三個展覽「長安萬象—陝西隋唐文明展」，以及即將在9月完結的中華文化節。

她續指，今年適逢孫中山誕辰160周年紀念，康文署正積極籌備於不同地區場地舉辦展覽及教育推廣活動，讓公眾從多角度認識孫中山先生的生平事蹟與歷史貢獻，活動詳情稍後公布。