新西蘭退休法官區諾德獲薦任　終院海外法官增至6人

新西蘭最高法院退休法官區諾德區諾德爵士（Sir Terence Arnold），獲特區政府推薦為本港終審法院非常任法官。立法會通過及正式任命後，終院其他普通法適用地區非常任法官數目，會由目前的5人增加至6人。



新西蘭最高法院退休法官區諾德。（網上圖片）

曾任新西蘭最高法院法官 備受推崇

區諾德1947年生於紐西蘭，擁有加拿大國籍。他在2006年獲任命為紐西蘭上訴法庭法官，2013年晉升至最高法院、擔任常任法官至2017年4月退休，在新西蘭法律界備受推崇。他其後續任最高法院署任法官至2022年4月，卸任後改到斐濟最高法院及庫克群島上訴法庭擔任法官。

李家超：深信對終院有實質貢獻 參與顯示對本港司法制度的高度信心

行政長官李家超形容對方地位崇高、聲譽卓著，深信其對終院將有實質貢獻。他又指，區諾德獲任命後，終審法院其他普通法適用地區非常任法官的名單，將包括6位來自英國、澳洲及新西蘭的傑出法官，相信這些傑出且具豐富司法經驗的海外法官將繼續是香港特區司法制度的獨特優勢。

他認為，這些具聲望的海外法官加入終審法院作為非常任法官，彰顯《基本法》保障香港特區司法機構的獨立性。他們的參與顯示外界對香港特區司法制度的高度信心，並讓香港與其他普通法適用地區保持緊密聯繫。

張舉能、大律師公會同表歡迎

終審法院首席法官張舉能對區諾德獲推薦表示歡迎，稱在其獲任命後，海外非常任法官增至6人、「將提高處理終審法院工作的靈活性」；大律師公會亦表示歡迎，相信海外非常任法官把本港與世界其他普通法地區的法律界聯繫起來，並協助本港發展獨特的法理學，深信安排「獲得珍視法治與司法獨立的香港市民的支持」。

終院在聆訊及裁決上訴案件時，須由5名法官組成，包括首席法官、3名常任法官及一名非常任香港法官或海外法官。