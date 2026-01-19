法律年度｜毛樂禮：海外法官屬極具智慧設計 　令廣大市民受惠

2026年法律年度開啟典禮今日（1月19日）舉行，香港大律師公會主席毛樂禮資深大律師致辭時重點闡述終審法院海外非常任法官對本港司法制度的重要性。他形容《基本法》第82條容許邀請其他普通法適用地區法官參加審判，是一項「巧妙而極具智慧的設計」，並特別提及其中兩外海外法官——英國高等法院前大法官賀輔明勳爵獲延任，以及新西蘭法官楊偉廉爵士加入，強調這對維持外界對香港司法獨立的觀感至關重要。



香港匯聚最優秀司法人才「相當幸運」

毛樂禮表示，終審法院作為本港最高級法院，在香港執行公義的司法工作上角色舉足輕重。他形容香港相當幸運，能夠匯聚本地及普通法世界其他地區的最優秀司法人才。他特別引用《基本法》第82條，指該條文訂明終審法院可根據需要邀請其他普通法適用地區的法官參加審判，形容「這是一項巧妙而極具智慧的設計」。

1月19日，2026年法律年度開啟典禮在香港大會堂舉行，大律師公會主席毛樂禮致辭。（廖雁雄攝）

他解釋，這項機制讓香港終審法院得以從普通法世界的頂尖法學家經驗中獲益，確保法院的裁決符合普通法普遍認可的原則，同時令本港的普通法發展既能與國際接軌，亦能切合香港的實際情況。

海外非常任法官的存在，對於香港內外對我們司法機構的觀感均產生了正面影響。 大律師公會主席毛樂禮

毛樂禮具體提及兩名海外法官的任命，首先是自1998年起已擔任終院非常任法官的賀輔明勳爵（Lord Hoffmann），其任期於去年1月獲延續至2028年初。毛樂禮讚揚賀輔明多年來一直是香港法治和司法獨立運作的堅定支持者。他又提到來自新西蘭的楊偉廉爵士（Sir William Young）在去年夏天獲任命為海外非常任法官，指大律師公會深信香港及廣大市民均會從現行的海外法官安排中大大受惠。

他又指出，司法獨立地運作對香港的長期繁榮穩定至關重要，香港之所以在仲裁方面取得巨大成功，其中一個關鍵因素正是法院的質素和獨立性。他解釋，仲裁並非孤立存在，撤銷裁決的申請以及執行裁決的許可申請，都是由仲裁地的法院處理，而法院本身以及它被視為高效且獨立乃至關重要。

強調會發聲駁斥對司法機構不公平指責

毛樂禮最後表示，公義的彰顯不僅體現於法律程序，也必須讓公眾感受得到，大律師公會將繼續就法治、司法獨立地運作和法律專業獨立性相關的事宜發聲，當香港司法機構遭受到不公平指責時，公會亦會發聲。他強調這是應有之義，因為對司法制度存在錯誤觀感，會對香港及其法律制度造成負面影響，這對香港及市民而言只會是有害的。