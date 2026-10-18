吳康民逝世｜溫家寶在位時單獨約見　今年有向吳康民發新年賀卡

100歲港區人大前代表吳康民逝世。曾任港事顧問的「康民叔」有份籌建香港特區政府，在建制派江湖地位崇高，連續七屆擔任港區人大代表，前後33年。多年來，吳康民與中央領導人關係密切，前總理溫家寶曾與吳康民單獨見面，欣賞其時評文章。據《香港01》了解，直至2026年溫家寶仍有向吳康民發新年賀卡，問候吳康民身體狀況，並提到退休後有教書。此外，國家主席習近平10年前訪港亦有與吳康民見面握手。



2011年溫家寶曾在中南海單獨接見吳康民，又宴請吳康民夫婦。（資料圖片）

吳康民與溫家寶相識多年 多次相約見面

吳康民與溫家寶相識多年，2009年時是國務院總理的溫家寶，曾向吳康民發信，感謝吳康民向他贈送書籍，又提到已有兩年沒跟吳康民見面，也沒有機會詳談，著對方有空時常回內地，「如來北京，可提前告之，甚思一晤，借聆教益。」數個月後，吳康民受邀到北京參加國慶慶典，他提前轉告溫家寶，但溫家寶國慶事忙，又要出國訪問，未能抽空見面。

近兩年未見面了，回想您在人大時，從未有機會暢談，未能多獲教益，時以為憾。在香港報刊上有時看到您的一些短文和評論，那些鞭闢入裡的分析和見解，給人以啟示。您已愈八秩高齡，仍筆耕不輟，令人感佩。誠望先生有暇常來內地，如來北京，可提前告之，甚思一晤，借聆教益。敬頌大安 2009年8月14日 溫家寶

2011年溫家寶曾在中南海單獨接見吳康民。

吳康民2011年獲總理溫家寶單獨接見

2010年，吳康民再到北京，由於當時正在召開中共十七屆五中全會，完會後，溫家寶又要出國訪問，未能見面。至2011年，溫家寶新年後寫信予吳康民，提到兩次見面落空，希望春暖花開時到北京見面。

兩人見面終於同年4月成事，溫家寶在北京中南海單獨接見吳康民，又宴請吳氏夫婦。吳康民之後說，今次見面無既定議題，亦無徵求對內地和香港社會政治情況的意見，偶有觸及，都是閒聊，無深入討論。

溫總理也沒有想通過我散播甚麼信息，總的印象是一種有益的交談，親切的慰問，他對60多年在香港從事愛國活動的長者表示敬意。 吳康民

港區前人大代表吳康民。（資料圖片/陳嘉洛攝）

溫家寶退下火線仍致函吳康民

吳康民說，跟總理接觸的契機，緣於自己經常在媒體發表時評文章，對總理曾閱讀他的文章感喜出望外。即使退下火線，2019年溫家寶亦親筆致函吳康民，提到兩人多年未見，甚為想念，著吳康民多保重。當時，溫家寶憶述與吳康民見面暢談不多，未能多獲教益，感到遺憾。

2017年，國家主席習近平訪港，與各界人士拍大合照，出席者陣容鼎盛。(新聞處圖片)

習近平2017年訪港與吳康民握手

吳康民多年來與中央領導人關係密切，2017年國家主席習近平訪港，會見200多名香港各界人士，期間與吳康民握手。吳康民向習近平送一幅照片，習近平接過後向他道謝，過程10多秒。其中一個較為人記得的往事，是當時正值特首選舉前夕，時任財政司司長曾俊華曾獲習近平主動握手，政界將其與董建華當選前獲前國家主席江澤民握手「祝福」相提並論。

吳康民當時向傳媒表示，外界不應過分解讀習近平握手，笑言自己也曾與習近平握手。他又說江澤民與董建華握手時，不等於確定他是特首，畢竟特首人選經中央多人商量，不是握手下定論。