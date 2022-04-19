李家超主席團顧問團名單曝光　李嘉誠郭鶴年加入　96歲吳康民有份

特首選舉參選人李家超獲群星拱照，挾786張提名票入閘，成為唯一候選人，當選已無懸念。消息指，李家超競選辦將公布主席團、顧問團名單，囊括政商界重量級人士，包括長和系資深顧問李嘉誠、恒地創辦人李兆基、九龍倉前主席吳光正，合共達150人。

多名久未露面的政界人士亦加入，包括現年96歲的左派元老、前港區人大代表吳康民，以及近年身體一般的工聯會鄭耀棠。



陳德霖、梁錦松加入主席團

消息指，李家超主席團成員逾80人，除了全國政協常委唐英年、胡定旭等，亦包括前金管局總裁陳德霖、前港交所行政總裁李小加、前財政司長梁錦松、全國政協委員高永文、行政會議成員湯家驊、前中策組首席顧問邵善波、立法會議員葉劉淑儀、廖長江、藝人成龍等。

顧問團更加星光熠熠，包括長和系創辦人李嘉誠、現年98歲「亞洲糖王」郭鶴年、合和實業創辦人胡應湘、信和集團主席黃志祥、「船王」包玉剛長女包陪慶、全國政協常委陳馮富珍、港交所主席史美倫、前行會召集人夏佳理、行會成員任志剛、瑞安房地產主席羅康瑞等。

前港區全國人大代表吳康民。（資料圖片）

現年96歲的左派元老、前港區人大代表吳康民加入，亦包括前民政事務局局長曾德成；福建社團聯會永遠名譽會長洪祖杭、中華總商會前會長楊釗等人均獲邀。

學界方面，前港大校長徐立之、樹仁大學校監胡鴻烈、香港中華文化促進中心理事會主席李焯芬榜上有名；法律界方面，終審法院前常任法官列顯倫出任顧問。

有獲邀加入的政界人士表示，李家超獲眾星拱照，旨在展示愛國陣營團結一致、各方參與，李家超獲不同界別支持，具「廣泛代表性」，如今更有多名政商界元老級人馬「加持」，足見有關方面對今次特首選舉之重視。