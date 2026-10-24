一五規劃｜王振民：須解決民生問題、拓新產業　無政府規劃難實現

2026年「一國兩制」學術研討會今日（24日）舉行。清華大學國家治理研究院院長王振民表示，香港五年規劃要解決三大問題，分別是「補上民生短板、做強傳統優勢，以及補上產業痛點」，解決市場不能解決的問題。他又強調，「港澳不會內地化，也不會搞這個社會主義，兩地和而不同，對接而不納入」。



清華大學國家治理研究院院長王振民表示，香港五年規劃要解決三大問題。(林彥汛攝)

「國際金融中心不是天上掉下來，而是人們組成」

王振民發言時提到，資本主義國家並非從意識形態上排斥規劃，過去其他資本主義國家都有規劃，不論英國、新加坡、美國都有各自的規劃，只是後來因為政治原因無法達成，不能像中國般一張藍圖繪到底。他認為，過去英國亦是有意識為香港做規劃，特別是建設金融中心方面，其後特區政府亦在這方面持續發力，包括從基礎建設，法治保障等入手，強調「國際金融中心不是天上掉下來，而是人們組成」。

香港須解決民生短板

王振民稱，香港和澳門要達到五年規劃，須解決市場不能解決的問題，因為倘若市場能解決，便不需要政府去規劃。他認為，香港有三個問題需要解決，第一是「補上民生短板」，住房、貧窮問題，因為自由市場經濟一定會產生大量的公共問題，政府需要做到兜底及保底。

第二，「做強傳統優勢」。他指，因為即使有傳統優勢，但如果不發力也會消失，也會削弱；第三，「補上產業痛點」。他認為，香港的發展產業單一，需要發展新賽道，實現多元化發展。他相信，如要處理上述三個問題，沒有政府的規劃也是很難實現的。

王振民：港澳不會內地化 對接而不納入

他續指，港澳五年規劃的特點，為對接國家十五五規劃，兩份的規劃堅守一國之本，善用兩制之利，堅守兩制的邊界。他強調，「港澳不會內地化，也不會搞這個社會主義，兩地和而不同，對接而不納入」。