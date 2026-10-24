香港如何破解深層次矛盾？　鄧中華促破除利益藩籬　完善民生共享

中國社會科學院主辦的2026年「一國兩制」學術研討會，今日（24日）在深圳舉行。全國港澳研究會會長鄧中華發言時提到，過去港澳經濟社會發展長期存在深層次矛盾，源於經濟結構單一、增長動能不足，發展成果未能均衡惠及廣大市民。他認為，解決問題的關鍵在於破除利益藩籬，壯大發展新動能，同時，規劃的實施要改革創新，建議在大膽改革創新的容錯、糾錯機制，完善在住房、醫療、養老、教育等民生領域發展成果共享機制。



中國社會科學院在香港中文大學（深圳）舉辦「一國兩制」研討會。（林彥汛攝）

研討會在中文大學（深圳）舉行，主題為「港澳五年規劃與融入服務國家發展大局」，有百多名學者、政界人士出席，包括中國社會科學院院長高翔、香港特區政府特首政策組組長黃元山、全國人大前常委范徐麗泰和譚耀宗等。

藍圖已經繪好 未來重點為如何落實

會上，鄧中華表示，港澳制定五年規劃，為主動對接國家發展，推動一國兩制向前邁進的又一重大舉措，具有里程碑意義，而兩份規劃的保障機制有效，屬符合港澳實際情況的好規劃。不過，「一分部署，九分落實」，藍圖已經繪好，未來重點為如何落實。

鄧中華認為，第一是，要以五年規劃為抓手，切實實現治理理念、思路的轉變，提升治理效能；他提到，五年規劃是一個國家或地區，以中長期規劃指導經濟社會發展的治理方式，港澳借鑒國家成功經驗，編製實施五年規劃，標誌着香港、澳門治理理念和思路的重大轉變。由着眼短期施政發展，轉向着眼於頂層設計、中長期、全局性謀劃，以此來穩定預期、引導資源合理配置。

國務院港澳事務辦原副主任、全國港澳研究會會長鄧中華。（資料圖片）

同時，由不干預的自由市場，轉向有效市場和有為政府的有機結合，發揮政府「看得見的手」功能，對市場失靈的領域調控，強化主導，以破解港澳經濟發展長期積累的深層次矛盾和問題；由被動應對，轉向主動引領。

鄧中華：港澳長期存在深層次矛盾和問題

鄧中華稱，第二，是以五年規劃為抓手，紮實推進改革創新，破解經濟社會發展難題；他認為，港澳經濟、社會發展長期存在深層次矛盾和問題，可以歸納為兩大問題，分別是經濟結構單一，經濟增長動能不足，以及發展成果未能均衡惠及廣大市民。部分群體獲得感、幸福感、安全感有待提升。

他相信，解決上述問題，關鍵在於破除利益藩籬，壯大發展新動能、新賽道。而要破除利益藩籬，推動經濟社會結構性改革，唯有改革才能做到。他稱，港澳五年規劃都把改革創新作為指導思想，將其貫穿於各個篇章，例如香港五年規劃將國際創科中心、北部都會區等放置於戰略牽引位置，以新質生產力重構經濟體系。

2026年9月17日，行政長官李家超到立法會出席「香港第一個五年規劃及2026年施政報告行政長官互動交流答問會」。（方承恩攝）

此外，規劃的實施要改革創新，不僅要將規劃提出的改革措施落實，還要在具體工作中推進、破除路徑依賴，建議在法律框架內大膽改革創新的容錯糾錯機制，完善在住房、醫療、養老、教育等民生領域發展成果共享機制。他強調，唯有以改革破局、以創新開路，才能有效破解經濟社會發展難題，實現港澳高質量發展。

融入和服務國家發展大局 港澳才能開闢新天地

至於第三，是以五年規劃為抓手，更好融入和服務國家發展大局，開創「一國兩制」事業新局面。鄧中華重申，融入和服務國家發展大局是港澳發展的必然選擇，更是「一國兩制」事業推進的必然要求。港澳發展從來都是與國家的發展緊密相連。只有在融入和服務國家發展大局中擔當作為，港澳的未來和「一國兩制」事業發展，才能開闢出新的天地。