劉業強再促解放沙頭角禁區　黃偉綸稱無打算：保安、走私風險較高

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-03-25 16:23

鄉議局主席劉業強在立法會動議無約束力的議員議案，要求港府提供整全的鄉郊發展政策，他提出四大策略，包括為鄉村提供基礎建設、解除沙頭角禁區發展、逐步推動智慧鄉郊發展，鋪設電訊基建、設50億元鄉郊建設基金，就基建、文化、自然保育及緊急事故等事項提供資源。 發展局局長黃偉綸回應解禁沙頭角建議時表示，由於中英街沒有明確的邊境屏障，保安、走私風險較高，政府目前沒有打算改變現時安排。劉業強的動議經修訂後，在0票反對下獲得通過。

劉業強指，本港要保持國際金融中心地位，土地就是關鍵，而荃灣、沙田等多個新界新市鎮發展，證明本港城市化應透過發展新界而行，指目前香港最多土地可以使用的區域，就是新界鄉郊。（資料圖片）

劉業強開場發言時指，本港要保持國際金融中心地位，土地就是關鍵，而荃灣、沙田等多個新界新市鎮發展，證明本港城市化應透過發展新界而行，指目前香港最多土地可以使用的區域，就是新界鄉郊。

動議修正案的漁農界何俊賢發言指，農民可能反而擔心興趣了道路後，會加快發展令他們的農地早晚變成棕地，認為矛盾出於規劃不足。漁業方面，何認為政府應考慮建設民宿、保育漁業建築群。

何君堯倡智慧鄉村用Wifi無需鋪電線

何君堯發言時指，劉業強提出的問題完全正確，但形容劉業強提出的策略「好基本啫」，無需要在議會提出動議，因為政府都應自己懂得做。他又反問沙頭角為何不能好好發展、發展智慧鄉村為何需要鋪地線，何不使用Wifi；他認為劉業強的種種建議都不需要由他提出，指劉更應該強調新界原居民的合法傳統權益，指有關方面應該撥亂反正，急市民所急。他強調自己很支持發展政策，但強調應該作整體考慮，不要將邊界視為不毛之地，要與十四五規劃接軌，作創新科技的新區。

劉業強就修正案發言時表示，認為何俊賢的修正案補充了其議案的內容，提出休閒漁農業發展、修改過時法例支援受鄉郊發展影響的漁農業，認為雙方的大意相同，只是何俊賢更關注漁農業的影響。

黃偉綸：政府不打算開放沙頭角

發展局局長黃偉綸回應時就議員提出的各項新界設施，例如光纖擴展覆蓋、河道治理、防洪工程、智慧鄉村先導計劃等工作。他提到沙頭角的開放要求，指由於中英街沒有明確的邊境屏障，保安、走私風險較高，指政府目前打算改變現時安排，但願意開放聽意見。民政事務局副局長陳積志指，當局方就議員的建議作仔細研究，為發展作支援。

劉業強的動議經何俊賢修正後，獲功能團體23票贊成、地方選區18票贊成通過，當中包括熱血公民鄭松泰。