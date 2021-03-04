三項一級歷史建築擬列法定古蹟　包括舊大埔警署、沙頭角協天宮

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-04 19:41

古諮會將於下周四（11日）開會，根據最新會議文件，古蹟辦擬將三個一級歷史建築列為法定古蹟，包括剛於去年獲評級的般咸道官立小學，及2項過百年歷史的建築：被納入活化計劃的舊大埔警署、沙頭角協天宮。 古蹟辦認為，三個歷史建築的文物價值符合列作古蹟的門檻，建議列為古蹟作永久保護。古諮會將於下周四的會議上討論。

舊大埔警署

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獲古蹟辦建議升格作法定古蹟的3個一級歷史建築為西營盤般咸道官立小學、舊大埔警署及沙頭角山咀村協天宮；3個建築物分別於2020年9月10日、2009年12月18日及2010年4月16日獲評為一級歷史建築。古蹟辦指，它們有重要的文物價值，亦達到列作法定古蹟的門檻，以作永久保護。

般咸道官立小學：妥善保存旋轉樓梯

西營盤般咸道官立小學於1940至1941年落成，原為羅富國師範學院，其後於日治時期曾被用作日軍憲兵總部，其後曾被用作中大聯合書院等，至2000年改為般咸道官立小學校舍。古蹟辦指，3層高的主樓為摩登流線型建築，主樓內的防空洞痕跡亦罕見於本港舊建築；其地磚、旋轉樓梯等亦被妥善保存。

舊大埔警署：122年歷史 被活化為「綠匯學苑」

舊大埔警署則於1899年落成，至今122年歷史，由3座建築物組成，內部設計簡約，其窗台、火爐等亦被保留。舊大埔警署被納入活化歷史建築伙伴計劃之中，已被活化為「綠匯學苑」。

沙頭角協天宮：約127年歷史

而協天宮則於1894至1895年落成，至今約127年歷史。它曾被用作「福德私塾」，其後於1959年部分範圍用作「山咀公立學校」，至2015年改名為「福德學社小學」，並未有再用作教學用途。古蹟辦指它對於沙頭角早年發展有歷史意義，並分映它在社會上發揮宗教、教育等作用。

般咸道官立小學

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