宏福苑｜中聯辦：港府誠摯道歉、依法問責　展現負責任政府形象

宏福苑大火導致168人死亡，行政長官李家超今日（29日）率7名官員召開記者會，開首鞠躬致歉，並交代獨立委員會報告結果、問責事宜及改革措施。中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室（中聯辦）發言人表示，港府今天就火災的不幸發生誠摯道歉，充分展現了實事求是、依法問責的嚴肅態度，以及敢於擔當、勇於改革的負責任政府形象。



2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（林彥汛攝）

中聯辦發言人表示，宏福苑火災發生後，李家超行政長官和特區政府堅決履行「當家人」和第一責任人職責，堅持以民為本的施政理念，帶領各部門通力合作、日以繼夜、全力以赴，開展救災搶險、災治傷員、救濟民等各項工作，堅持「情理法兼顧、以居住地的原則」 ，為災民解決燃眉之急，堅定了他們克服困難、重建家園的信心，也贏得了廣大市民和社會各界的認同。香港社會各界同舟共濟、守望相助、無私奉獻，齊心一致支持特區政府開展善後安置工作，匯聚起協助災民療癒傷痛、共渡難關的綿綿暖流和澎湃力量。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

發言人又指，特區政府第一時間成立獨立委員會對事件進行全面審查。獨立委員會在歷經7 個多月調查、舉行 30 場聽證會、傳召 80 名事實及專家證人、收集超過 100 萬份檔案的基礎上，形成了客觀公正的報告。

特區政府一邊調查，一邊立即進行改革，針對火災暴露出長期積累的樓宇維修制度漏洞、監管失效、權責不清等深層問題，迅速推出打擊圍標行為、修訂相關條例等多項措施，並在香港首個五年規劃中就強化防災減災救災能力提出中長期舉措。

廉政公署、香港警方等執法部門對涉事顧問公司、承建商的相關人員依法開展刑事調查和起訴，並採取聯合執法行動嚴厲打擊貪污圍標集團、拘捕多名不法分子。這一系列舉措，都充分展現了特區政府改革破局的勇氣和處理積弊的決心。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

發言人表示，特區政府堅持「有錯必糾、失職必追、有責必問」，積極回應社會關切。李家超明確表態，要對事件一查到底、追責到底。根據獨立委員會報告，特區政府直面問題、實事求是、深刻檢視，作出刑事追責、行政問責和政治責任承擔決定，三個層面的追責嚴肅認真、力度空前，彰顯了依法處置、責罰相適的法治精神。而特區政府今日同時宣布的多項系統性改革措施，更體現了特區治理理念和治理體系的重大進步，為更好保障市民生命財產安全、促進香港長期繁榮穩定夯實根基。

發言人又指出，對逝者最好的悼念是銘記教訓，對事故最好的反思是推動改革。中聯辦相信，李家超行政長官和特區政府定能帶領香港社會各界，團結一致向前看，堅持統籌發展和安全，持續深化改革、健全制度體系、提升治理效能，以高水平安全護航高質量發展，為落實香港首個五年規劃、加快由治及興創造更好條件、更優環境。