宏福苑火災｜港澳辦評論文章：問責體現擔當　實事求是、適切得當

宏福苑火災造成168人死亡，特首李家超「綜合考慮」一系列因素後，今日(29日)決定政治問責房屋局局長何永賢一人。港澳辦以筆名「港澳平」隨後發表評論文章，表示今次問責嚴肅、體現擔當、實事求是、適切得當，指未來要聚力改革向前行。



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評論文章提到，今次根據調查報告作出刑事追責、行政問責和政治責任承擔決定，同時針對報告所揭示深層次問題提出系統改革措施，充分體現特區政府作為當家人和第一責任人的責任擔當，堅持以民為本、堅守法治精神的施政理念，敢於直面問題、深入推進改革、不斷提升治理效能的決心意志，將有利於增進社會團結、凝聚改革共識，推動香港更好統籌發展和安全，加快實現由治及興。

港澳辦評論文章：嚴格依法問責 實事求是、適切得當

文章提到，宏福苑火災發生後，特區政府高度重視事故調查和責任追究。李家超明確表態要一查到底、追責到底，即時指示有關執法部門根據相關法例對涉事的承建商及工程顧問人員展開刑事調查和起訴，並成立獨立委員會對有關問題進行全面審視。獨立委員會歷經7個多月的調查，舉行了30場聽證會，傳召了80名事實及專家證人，收集超過100萬份檔案，基於翔實的事實和證據對火災成因和相關責任形成了客觀、公正的報告。

文章提到，報告顯示宏福苑火災發生及快速蔓延，並造成重大人員傷亡的主要原因是承建商和工程顧問等的違法違規行為，同時特區政府有關監督部門存在不足和缺失。為此特區政府向公眾誠摯道歉，宣布在繼續依法對涉案人員及相關公司進行刑事追責的同時，依據部門首長問責制等公務員管理制度對失職公務員行政問責，並決定有關主要官員為事件承擔政治責任。

三個層面的追責、問責、責任承擔嚴肅認真，亦實事求是、責罰相適，有效回應社會關切，充分體現了負責任政府的擔當和勇氣。 港澳辦評論文章

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港澳辦評論文章：堅持以民為本 團結一心共克時艱

文章指災難面前見真情，形容宏福苑火災發生後，特區政府全力展開救援，投入巨大人力、物力、財力，細致入微做好受災居民安撫安置工作，確保每位受災居民都有屋住、有錢拿、有人陪。特別是在長遠居住安排上，特區政府兼顧情理法，以高於市價收購宏福苑業權，同時為業主提供收取現金自行置業，或以樓換樓的方式購買政府提供的全新資助房屋等靈活選擇，已有99.3%的宏福苑業主接受政府方案。

文章又指所有這些都讓受災居民感受到實實在在的支撐和溫暖。與此同時，香港社會各界守望相助、廣泛動員，全力支持特區政府的救援和善後工作，義工不休不眠、企業捐資捐物、市民排隊獻血等一幕幕場景，展現出令人動容的團結大愛。這種自強不息、同舟共濟的獅子山精神，始終是香港克服各種難關的充足底氣，也始終為香港療愈創痛、邁步向前凝聚起積極而強大的正能量。

宏福苑火災暴露出的樓宇維修制度漏洞及政府部門監管權責不清等問題，很多是長期積累的弊病，不少問題在回歸前就存在，是體制機制的深層次問題，唯有“刮骨療傷”，深化系統性改革才能破除頑疾，從根本上杜絕同類事故重演。 港澳辦評論文章

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文章指，特區政府在火災發生後就深刻汲取教訓，邊善後邊調查邊改革，迅速推出加強樓宇維修工程監管等一系列改革措施。記者會上，特區政府進一步宣布將從樓宇維修的作業流程、監管制度、支援架構、投訴處理機制等方面作出系統性改革。由此可見，特區政府對有關災害的治理理念已經從應急處置走向常態化、制度化預防，從事後補救走向系統施治。這是特區治理體系和治理能力的重大進步，為香港高質量發展增添了有力保障。

文章又指宏福苑火災善後過程中，一些別有用心的人歪曲事故真相，借災難制造社會對立、煽動對政府的不滿，妄圖以災亂港，認為警示香港對形形色色的反中亂港的言行，必須保持高度警惕，堅決予以打擊。文章指風雨過後見彩虹，相信香港特區政府和社會各界必定會以宏福苑火災善後為契機，堅持統籌發展與安全，不斷深化治理改革，齊心協力推動首個五年規劃落實，團結一致向前看，以高水平安全和高效能治理護航高質量發展，把香港這個共同家園建設得更加美好。