宏福苑報告｜6次被問為何只何永賢問責辭職　李家超一人回應節錄

宏福苑火災調查報告今日（29日）出爐，政治問責成焦點。房屋署ICU、屋宇署、消防處及勞工處均被獨立委員會點名，其所屬政策局之中，只房屋局局長何永賢請辭。在記者會答問環節，傳媒先後提問為何只得何永賢請辭，多次發問均由特首李家超一人回應，其餘三人包括保安局局長鄧炳強、發展局局長甯漢豪、勞工及福利局局長孫玉菡無發言。

李家超解釋，大火發生在房屋局轄下獨立審查組的負責範圍，雖然火災不涉及何永賢的個人犯錯，但他認為仍然有需要承擔政治責任。他並多次重申其他局長需繼續推行改革，汲取教訓，落實「以結果為目標」的施政理念。他說︰「我今次係綜合考慮咗所有因素，而作出呢個政治決定，呢個係我嘅個人政治決定。」



2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。特首李家超率領7名官員就宏福苑事件鞠躬道歉，包括政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。記者會中共有6間傳媒先後向三名局長提問在宏福苑大災中的政治責任，惟每次都由特首李家超回應。（黄寶瑩攝）

【大埔宏福苑火災・專頁】

鄧炳強、甯漢豪、孫玉菡多次被問政治責任

李家超今午率領一眾官員舉行宏福苑火災調查報告記者會，並就事件向廣大市民鞠躬致歉。出席官員包括保安局長鄧炳強、發展局長甯漢豪和勞工及福利局長孫玉菡，三人被外界要求問責，主因是報告指出相關政策局轄下的部門，例如消防處、屋宇署、勞工處、房屋局轄下獨立審查組等，在監督或防範安全風險方面出現重大缺失。

在記者會的答問環節中，共有6間傳媒先後向三名局長提問在宏福苑大災中的政治責任，是否需要「下台」。惟每次都由特首李家超回應，三人一直沒有就該問題發言。李家超曾解釋，考慮到大火發生在房屋局轄下獨立審查組的負責範圍，雖然火災不涉及何永賢的個人犯錯，但他認為仍然有需要承擔政治責任。

我今次係綜合考慮咗所有因素，而作出呢個政治決定，呢個係我嘅個人政治決定。 李家超

在綜合考慮後，我認為由房屋局局長承擔政治責任，不論任期多長，都必然要履行承擔政治責任。 李家超

我綜合考慮多方面因素，包括官員在事情的角色，政策範圍與事件的關係、問題的屬性。 李家超

我作為行政長官係第一責任人，我係香港嘅當家人，所以係由我決定作出全面考慮。 李家超

我相信你們（記者）想向三位局長的提問，從我的答案裏面，大家都知道他們要向我負責。我作出了政治決定，他們要遵從我的政治決定。 李家超

宏福苑大火報告公開後，房屋局局長何永賢已向李家超提出請辭，表示願意承擔責任。何永賢今日起停止職務，其職位由財政司副司長黃偉綸兼任。（資料圖片／湯致遠攝）

李家超︰綜合考慮咗所有因素 係我個人政治決定

李家超多次重申，何永賢承擔政治問責，是綜合考慮多方面的因素，包括官員在事情中的角色、政策範圍與事件的關係、屬於政策問題還是執行問題、下屬的行事表現，以及未來是否需要處理大量工作等，又強調不論她餘下任期有多長，都必須要履行政治責任。

李家超又指，其他局長要繼續在各自的崗位中推行改革，以及在未來的大量工作中全力以赴，同時他們要汲取教訓，更好發揮領導作用，落實「以結果為目標」的施政理念。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。李家超多次重申，何永賢承擔政治問責，是綜合考慮多方面的因素。（黄寶瑩攝）

1/記者：三位局長覺得是否需要被問責？



李家超︰團隊承擔的政治責任，我剛才已向大家交代一系列因素。在綜合考慮後，我認為由房屋局局長承擔政治責任，不論任期多長，都必然要履行承擔政治責任。我作出的是綜合考慮所有元素的政治決定。



2/記者：只得一名局長下台能否服眾？例如發展局局長、消防處處長等？是否需要承擔政治責任？



李家超︰已為政府團隊承擔政治責任公布一系列改革，我同時啟動部門首長責任制，針對工作不足及缺失的人員進行調查，以採取所需紀律行動及行政處分。政府會從事件中汲取教訓，強化領導角色、強化責任擔當、強化公務員以人為本的基本信念，推動改革，進一步加強公務員培訓。



追責方面，剛才我交代三方面追責，包括刑事、政治責任承擔，以及行政問責。對於公務員而言，管理公務員有一套具法律效力的規則及規例，所以任何公務員犯錯，將會按管理制度、法律法規進行。



因此我要求公務員敍用委員會成立獨立調查，搜集針對個人責任的責任，從而向我提出針對各種規管公務員的守則、條例、規例等，根據事實及證據後作出建議，如何進行紀律懲處及行政處分。所以有關公務員的責任，在敍用委員會調查後，會按公務員管理制度包括法律法規等進行。



2025年12月5日，大埔宏福苑大火災後，可看到燒焦的走火後樓梯，有密封窗被改成開洞的木窗。（翁鈺輝攝）

3/記者：政治問責方面，特首剛剛提到考慮的因素包括官員角色、行事表現、未來要處理大量工作，因此認為何永賢局長需要問責。另外三位局長相比剛才提到的這些因素，與何局長有何分別，為何他們不需要承擔政治責任，被問責下台？另外想問三位局長，能分別講述在事件會否展現政治承擔？



李家超︰我再重覆作出的政治決定，首先我第一個決定是政治任命團隊會承擔政治責任。如何承擔？我綜合考慮多方面因素，包括官員在事情的角色，政策範圍與事件的關係、問題的屬性是政策問題還是執行問題、下屬的行事表現、政治團隊未來需要處理的大量工作等。



考慮到大火發生在房屋局轄下獨立審查組負責的範圍，雖然火災不涉及房屋局局長的個人犯錯，但我認為房屋局局長應該要承擔政治責任。另外我提出要求，政治團隊繼續在各自崗位上，推行改革及未來的工作中要全力以赴，並汲取教訓，更好發揮領導作用，更大力度以結果為目標的施政理念。

「我今次係綜合考慮咗所有因素，而作出呢個政治決定，呢個係我嘅個人政治決定。」



2025年11月27日晚，大埔宏福苑五級大火仍未救熄，仍有單位內火光熊熊。（梁鵬威攝）

4/記者︰三位局長覺得自己有沒有政治責任呢？剛才有記者提問過，不如三位都自己講一講。



李家超︰首先今次處理宏福苑火災後續工作，「我作為行政長官係第一責任人，我係香港嘅當家人，所以係由我決定作出全面考慮」，包括如何在三方面問責，我們如何盡量支援災民，確保他們有適當的住宿安排，以及推行全面改革，不容許再有類似的事件發生，這個是我的決定。



另外，我相信你們想向三位局長的提問，從我的答案裏面，大家都知道他們要向我負責。我作出了政治決定，他們要遵從我的政治決定；我作出兩個要求，他們要遵從我的兩個要求，即是話他們要繼續在各自的崗位中，推行改革，以及在未來的大量工作中全力以赴，另外他們要汲取教訓，更好發揮領導作用，更大力度落實以結果為目標的施政理念。



2025年11月30日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（夏家朗攝）

5/記者英文發問︰為何只得何永賢局長被問責？



李家超︰大火發生在房屋局轄下的房屋署轄下獨立審查組負責的範圍，理應由房屋局局長承擔政治責任。



6/記者︰特首剛才強調很多次何永賢的不足之處，惟其他被報告點名的部門，對上也都有政策局，為何其他局長不需要相同的處理手法？



李家超︰「我再次重覆我嘅綜合考慮，我覺得不如畀多啲時間，去答其他問題」，我今次作出的政治責任承擔，我是綜合考慮及平衡所有因素後，才作出決定。我作出的決定也提出兩個要求，我的政治團隊要在各自崗位全力以赴，並汲取經驗，更大發揮領導作用，落實我一向要求以結果為目標的施政理念。



以結果為目標的施政理念，是政府文化的改革。當然我們有成功的地方，但這個是任重道遠的長期工程，沒有最好，只有更好。我必須強調整體公務員全心全意努力工作服務社會，不要因為今次有關人員缺失或不足，而抹殺整體公務員的良好表現，特別是報告提及整體公務員盡職及勤勉的工作態度，同時國際評級公認是取得成績。

