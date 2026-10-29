宏福苑報告｜無檢查即簽消防系統關閉通知書　批中華發展不可原諒

政府周四 （29日）公布獨立委員會提交的大埔宏福苑火災調查報告，負責宏福苑大維修的消防裝置承辦商中華發展，涉未有親身到場檢查，就長期向消防處提交關閉消防栓系統通知書。報告指中華發展及簽發通知書的專業人士行為「不可原諒」，必須就火警當日火警警報系統和消防栓系統失效，負上重大責任，又指不滿公司董事在聽證會上的證詞，認為他試圖辯解。

另一間被管理公司委聘，負責消防年檢的承辦商宏泰，早知消防裝置被長期關上，但無糾正或通知消防處。報告批評宏泰態度被動，亦要負上責任，指如宏泰和管理公司有盡責，「幾乎可以肯定火警警報系統於火災當日可恢復運作」。



【大埔宏福苑火災・專頁】

政府周四 （29日）公布獨立委員會提交的大埔宏福苑火災調查報告。（勞顯亮攝）

中華發展無檢查即交關閉消防裝置通知書

宏福苑大火揭發，屋苑消防栓系統被長期關閉，管理公司僱員為協助維修消防水缸，誤把全部八幢樓宇的刀掣關掉，致火警當日火警鐘未有鳴響，居民無法及時收到警報，延誤疏散是造成死傷慘重的因素之一。

註冊消防裝置承辦商中華發展，是由宏福苑大維修承辦商宏業委聘，負責向消防處提交關閉通知書， 關閉消防栓系統以便進行消防水缸維修工程。中華發展在事件中只是「掛名」，充當橡皮圖章，應宏業的要求向消防處提交關閉通知書，從未參與任何實務。

2026年4月8日，宏福苑大火獨立委員會舉行第九場聽證會，消防工程承辦商中華發展工程有限公司董事梁秉基出席作供，離場時被大批傳媒包圍。（黃寶瑩攝）

董事證供前後不一 報告：試圖辯解

中華發展董事梁秉基承認，提交關閉通知書前無派人到宏福苑了解消防栓系統、工程詳情，無派人親手關閉系統，關閉期間亦無進行任何檢查。

梁秉基提交過兩份證人供詞的內容截然不同， 一開始稱無到現場關閉裝置，是因獲通知大廈管理處會自行處理，對方亦不會容許中華發展踏足現場；後改稱以為宏業是註冊消防裝置承辦商，中華發展就提供交辦關閉通知書服務。

報告指，供詞不一令梁秉基可信性受損，無論哪個解釋屬實都令人難以置信，不能接受，只顯示中華發展嚴重疏忽職守。委員會又認為，梁秉基在聽證會上的證詞是「試圖為中華發展的行為辯解」，無法令人滿意。

委員會於聽證會總結陳時，問代表梁秉基的大律師，梁是否純粹只是一枚橡皮圖章，報告指其大律師「別無其他的答案，只好承認」。

2025年11月27日晚，大埔宏福苑五級大火仍未救熄，仍有單位內火光熊熊。（梁鵬威攝）

專業人士簽通知書如橡皮圖章 報告：不可原諒

另外，代表中華發展簽署關閉通知書的嚴財華是消防安全專業人士，報告指其行為「實屬不可原諒」，他和中華發展必須就火警當日，火警警報系統和消防栓系統失效，負上重大責任。

根據中華發展向宏業提供的報價單，負責工作包括「向消防處提交關閉通知書（預計關閉期為一年）」。委員會認為，報價單顯示雙方預期中華發展會在一年內多次提交關閉通知書，Whatsapp訊息亦顯示，中華發展關閉通知書14日期限將屆滿時再次提交，無質疑延長的必要性，甚更曾一次過提交關閉系統三個月才需的文件。

由2025年4月7日至11月26日，即大火當日，中華發展共提交93份關閉通知書。

2026年4月8日，宏福苑大火獨立委員會舉行第九場聽證會，宏福苑消防維修工程承辦商「宏泰消防」董事鍾傑文出席作供，離場時被大批傳媒包圍。（黃寶瑩攝）

消防年檢承辦商早知裝置被關 同有責任

另一註冊消防裝置承辦商宏泰，是由宏福苑管理公司置邦委聘，負責屋苑的消防年檢，報告指出該公司早發現火警警報系統被關，但無糾正，亦要負上責任。

宏泰於2025年3月年檢後，已發現數項失效之處，於同年10月及11月進行維修時，發元消防栓系統無水流出，防水缸沒有儲水，推斷消防泵被關。宏泰亦發現，八幢樓宇所有刀掣早已被關閉，意識到消防栓系統及火警警報系統已經停用。不過，宏泰並無作糾正。

宏泰態度被動 如有盡責火災當日警報系統可運作

報告指，宏泰就未有糾正火警警報系統被關閉一事應負有責任，不能置身事外。宏泰是註冊消防裝置承辦商，有責任盡職審慎地完成消防裝置維修工程，並就任何發生火警時會危及樓宇的情況通知消防處 ，但公司在事件中態度被動。

假如宏泰有履行職責，應在全面掌握情況前，設法暫時重啟火警警報系統，或至少應通知消防處。倘若宏泰消防採取任何一項措施，及置邦各盡其職，「幾乎可以肯定火警警報系統於火災當日可恢復運作」。

【大埔宏福苑火災・專頁】