2026年亞太經合組織（APEC）領導人會議本周在深圳拉開帷幕。亞太各經濟體的工商界代表聚首一堂，貿發局主席馬時亨是香港代表之一。往時出任局長5次到外地參與APEC財長會的他，首次在最近香港的城市出席峰會感慨萬分。他接受《香港01》專訪時回憶90年代執掌熊谷組（香港）公司時，在深圳投得現為69層高的「地王」信興廣場，「當年係最高嘅大廈嚟，今日差唔多係最矮嘅大廈，深圳平安金融中心118層啊，你話幾犀利？」他坦言親眼見證深圳由無到有，由有到旺。



「由一個完全乜都冇嘅地方，做到咁犀利成為中國嘅矽谷啦」。他認為深圳藉舉辦APEC，向世界各國元首展示令人震驚的發展速度，大科技公司都落戶深圳，「你問我，一個經濟發展嘅奇跡嚟嘅」，如今深圳主力發展創科、物流，香港是國際金融中心，「深港雙城記」優勢互補，尤如孖生兄弟，財長會在港舉行反映國家想香港好，凸顯香港金融中心地位。



21個APEC成員經濟體的代表、115間世界500強的企業代表齊集深圳，2000多名政商界領袖將共謀區域合作大計。高規格盛會吸引美國、俄羅斯、澳洲、加拿大、韓國等地領袖參加，馬時亨今日（17日）隨超過50名工商界代表赴深圳出席。

2026年11月17日，APEC工商領導人峰會深圳召開，香港貿發局主席馬時亨接受《香港01》專訪。

馬時亨：深圳APEC宣傳「深港雙城記」優勢互補

他接受《香港01》專訪時表示，今屆APEC峰會將令各國元首見識深圳國際化的一面，尤如「Showcase」展示優點的一面，如深圳創科、物流、海運業領先，「鹽田港做得好好啦，capture 咗好多珠三角嘅貨，呢個係佢哋嘅成就嚟㗎」；同時，一河之隔、交通便利且往來頻繁的香港，位處大灣區亦受惠於今次峰會，國際金融中心、空運中心是香港強項，可一併成為向外宣傳「深港雙城記」優勢互補的賣點，「交通好頻繁，你睇吓每個禮拜幾多人上上落落就知，高鐵做得非常好啦，話『雙城記』係毋庸置疑」，希望政要有機會藉機會到香港逛逛。

深圳同香港係雙城記、兄弟嚟，大家都喺唔同嘅領域優勢互補。呢個孖生兄弟嚟，深圳創科我哋真係要服咗佢㗎，好多嘢佢哋做得好好，大家都要學吓。 馬時亨

馬時亨：深圳30年發展驚人 成為中國矽谷

馬時亨特別提到深圳以市花紅紫色簕杜鵑呈現「APEC紫」與「中國紅」元素迎賓，「搞得好靚，綠化係做得好，有啲嘢係好過香港」，不過香港亦有其他優點，「譬如美食天堂香港好過佢，所以啲人都會落嚟食嘢」，甚至近日韓團BIGBANG演唱會在啟德體育園舉行，很多觀眾從內地過來。他一言以蔽之：「香港有香港優勢，深圳有深圳優勢」。

深圳最驚人嘅係30幾年嚟發展，我親眼睇住深圳由一塊可以話冇乜嘢嘅地方，變到今日嘅城市。做到咁犀利，成為中國嘅矽谷。 馬時亨

2026年11月17日，APEC工商領導人峰會深圳召開，香港貿發局主席馬時亨接受《香港01》專訪。

馬時亨憶地王大廈變最矮 驚嘆經濟發展奇跡

今次來深圳開APEC會議，馬時亨感受當地近年發展迅速，別有一番體會。他憶起35年前出任熊谷組公司高層，在深圳投了一塊「地王」，發展為69層高的大廈，現為信興廣場，「當年係最高嘅大廈，今日差不多係最矮嘅大廈，你話係咪服咗佢，你話幾犀利！」他形容深圳是中國矽谷，不少大科技公司都落戶深圳。

他相信領導人會向外賓宣揚，「最令佢哋震驚就係深圳嗰個發展，全世界唔係好多地方可以好似中國咁，有一個城市或者特區可以咁樣發展」，直言感覺除了深圳，只有上海浦東、杜拜才做到。

我相信領導人都會介紹畀佢哋睇深圳個發展，係一個經濟發展嘅奇跡嚟。 馬時亨

財長會在港舉行凸顯國際金融中心地位

在任財經事務及庫務局局長期間，馬時亨曾代表香港去過5次APEC財長會，今次首次在香港舉行，峰會在深圳舉行，對他而言是最近的一次，「我去親都係外邊啦，譬如智利、秘魯、悉尼就同曾蔭權去」，他形容今次財長會在港舉行，凸顯香港國際金融中心地位，「我覺得國家對我哋非常好呢樣嘢」。