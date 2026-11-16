APEC深圳直擊｜工商領袖歡迎宴太子灣召開　K11商場市民如常逛街

2026年亞太經合組織（APEC）領導人會議周在深圳拉開帷幕。作為會議週重要活動之一，APEC工商領導人峰會將於11月17日至18日舉行，峰會歡迎酒會則率先於16日晚在深圳太子灣美高梅酒店舉辦，來自亞太各經濟體的工商界代表齊聚一堂，為接下來兩日的交流與合作揭開序幕。



《香港01》記者16日晚在酒店外看到，歡迎酒會結束後，陸續步出會場的與會人士仍在熱烈交談，繼續交流及互相認識。為配合活動舉行，酒店周邊已實施臨時交通管制，電動單車無法駛入酒店正門所在路段，但行人仍可正常通行。酒店附近的太子灣K11商場亦如常有市民逛街、散步，並未受到過多影響。



多名參與酒會的企業代表向記者表示，期待透過本屆APEC與不同經濟體的企業家建立聯繫，尋找新的合作機會。其中，有深圳企業家在短短一晚的交流中，已接觸到來自東南亞等地的潛在合作夥伴。



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在會場外，多尼爾醫療科技北亞區及慧康公司總經理吳瓊向記者談到酒會氣氛，形容「So hot！」，並表示熱的不只是深圳的天氣，還有企業家之間的討論氣氛。「不光是天氣，也是大家討論的氣氛。」吳瓊表示，來自五湖四海的工商界人士匯聚深圳，讓他印象非常深刻。

吳瓊介紹，公司早年已在廣州投資，當前的深圳及廣東地區不僅擁有完整的產業鏈，也具備充足的工程技術人才及良好的營商環境。「我們在方圓幾個小時、半天之內，就可以拿到所有想要的供應。」他指出，廣東及深圳如今不僅是公司的生產基地，也是面向全球業務的採購基地。

對於本屆APEC的期待，吳瓊表示，企業尤其關注人工智能賦能醫療設備的未來發展，包括相關領域的開放程度及政策支持。此外，在中美關係及全球地緣政治局勢變化下，企業亦希望透過APEC等國際交流平台，了解未來跨境經營可能面對的機遇與挑戰。

多尼爾醫療科技北亞區及慧康公司總經理吳瓊參加APEC深圳工商代表峰會歡迎酒會時表示，現場氣氛非常熱烈。

深圳糖果企業酒會結識越南集團 尋求金融融資合作

記者亦在會場外見到本屆APEC官方贊助商之一的深圳企業阿麥斯食品集團股份有限公司董事長馬恩多。此前，《香港01》記者收到的APEC媒體包內，就有一支由阿麥斯製作的音樂棒棒糖，內置深圳城市主題歌曲《在奇蹟之城遇見你》，讓來自世界各地的媒體記者透過一支糖果認識深圳。

馬恩多介紹，作為深圳本土企業，阿麥斯今年亦舉辦深圳國際糖果嘉年華，邀請來自約50個國家的供應商、合作夥伴、零售商及經銷商等參與，並在深圳人才公園舉辦活動，與市民分享糖果文化。能夠以企業代表身份參與APEC工商領導人峰會，並成為活動贊助商，感到十分榮幸。

深圳APEC媒體包。（香港01）

談到今晚收穫，馬恩多表示，現場與來自多個APEC經濟體的企業家進行交流，當中更接觸到與公司海外業務有直接關係的合作夥伴。在酒會上他直接認識了一家來自越南的大型企業集團代表，為阿麥斯在東南亞的出海迎來機會。

「我們剛好在越南建了新工廠。」馬恩多表示，對方提出，未來可在銀行業務、金融融資等方面建立聯繫，這對企業在當地發展具有實際意義。

馬恩多稱，短短一晚還接觸到來自美國，以及中國晶片、計算、機械人等不同產業的企業人士，讓他有機會了解其他行業的發展，並拓展商業人脈。「短短時間，大家這樣交流，開眼界，建立Network。」他認為，這正是APEC促進亞太企業交流與經貿合作的價值所在。

馬恩多進一步表示，APEC各成員經濟體之間的經貿往來，已佔阿麥斯整體業務約六至七成，因此亞太市場對公司的發展尤其重要。尤其是中國與智利、秘魯等國家的自由貿易協定，在關稅減免及通關便利化方面，為企業開拓拉丁美洲市場帶來實際幫助。

馬恩多是阿麥斯食品集團股份有限公司董事長，其企業是深圳APEC官方贊助商之一，媒體包中的音樂棒棒糖便來自阿麥斯。

對於本屆APEC，他希望不同經濟體能夠進一步推動區域經貿合作，讓企業在市場拓展、投資及供應鏈布局方面獲得更多機會。對於今晚酒會，馬恩多表示，這是一個「非常好的開始」，亦期待接下來的工商峰會及APEC領導人會議取得豐碩成果。

據中國貿促會介紹，本屆APEC工商領導人峰會以「共促繁榮，共贏未來」為主題，將於11月17日至18日在深圳前海國際會議中心舉行，預計有超過2000名政商界代表參會，涵蓋APEC全部21個經濟體，以及部分域外經濟體。

峰會將圍繞區域經濟合作、互聯互通、人工智能、數字經濟、可持續發展及粵港澳大灣區發展等議題展開討論。在全球貿易環境及地緣政治局勢持續變化之際，企業如何透過亞太合作尋找新的增長空間，亦成為本屆工商峰會的重要關注點。