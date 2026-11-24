宏福苑火災近一周年，中聯辦發言人今日（24日）表示，大埔宏福苑火災損失慘重、教訓深刻，形容一年來與香港市民感同身受，全力支持特區政府安置災民、追責問責、深化改革，攜手踏平崎嶇，凝聚前行力量，同心守護福祉。發言人指特區政府直面火災暴露出來的制度短板、機制缺失、治理不足等問題，有些改革方案正加緊制訂完善、有些改革措施正陸續落地，形容展現穩大局、破困局、開新局，良政善治新氣象。



2025年11月29日上午8時，特首李家超聯同主要官員、公務員代表等，在政總默哀。全港政府建築物下半旗。（資料圖片／廖雁雄攝）

中聯辦發言人表示，面對突如其來的重大災情，香港社會猶如溫暖大家庭，同舟共濟、守望相助，交出了團結奮鬥、共克時艱、改革破難的答卷。一年來，李家超行政長官和特區政府堅持以民為本施政理念、始終擔責負責盡責，構建全方位善後工作體系，推出災民長遠居住安排，成為災民戰勝風雨困難的強大依靠，形容贏得了香港社會尤其是災民的廣泛認同；成立獨立委員會形成調查報告，從刑事追責、行政問責、政治擔責三個層面追責問責，力度空前，同時深刻吸取教訓，加強監管執法，提高防災減災救災能力。

2026年10月29日，宏福苑火災調查報告出爐，特區政府高層官員交代。行政長官李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波、財政司司長陳茂波、財政司副司長兼房屋局局長黃偉綸、律政司司長林定國、保安局局長鄧炳強、勞工及福利局局長孫玉菡、發展局局長甯漢豪。（黄寶瑩攝）

中聯辦指一年來香港社會凝心聚力、精誠團結，大家齊上陣、各方伸援手，自發「愛心接力」、紛紛捐款捐物，義工隊伍、慈善組織等協助災民安置、上樓執拾、心理調適，生動詮釋了「血濃於水、手足情深」的同胞之情和「一方有難、八方支援」的人間大愛。一年來，受災家庭和市民支持配合特區政府開展善後工作，化悲痛為力量，逐步走出災難陰霾、撫平心理創傷，積極開啟新生活、重建新家園，生動展現了逆境自強的獅子山精神。

大埔宏福苑火災。（方承恩攝）

中聯辦指積力之所舉，則無不勝；眾智之所為，則無不成，形容特區政府直面火災暴露出來的制度短板、機制缺失、治理不足等問題，邊調查邊改革、邊執法邊立法，勇於作出並推進涉及樓宇維修作業流程、監管制度、支援架構、投訴處理機制等系統性改革，切實從根本上杜絕同類事故再次發生，夯實香港長期繁榮穩定根基。中聯辦表示當前有些改革方案正加緊制訂完善、有些改革措施正陸續落地，展現穩大局、破困局、開新局，良政善治新氣象。

發言人最後強調，“既是同舟，在獅子山下且共濟”。我們相信，只要萬眾一心、眾志成城，就沒有克服不了的困難，就沒有越不過的坎，就沒有完不成的任務，香港定能不斷開創“一國兩制”事業高質量發展新局面。