《2026年成文法（雜項規定）條例》以及《2026年高等法院規則（修訂）（第3號）規則》等3部附屬法例，今日（11月27日）刊憲成為香港法律，標誌香港逾1800部原有法律適應化工作順利完成。國務院港澳事務辦公室發表「港澳平」署名文章指，這項重大法治成果來之不易，標誌着歷史遺留的原有法律「去殖民化」問題得到徹底解決，在「一國兩制」實踐進程中具有重要里程碑意義。



中央港澳辦、國務院港澳辦辦公樓。（港澳辦）

清理原有法律不當用語 有力維護特區憲制秩序

港澳平以三個「全面」概括香港完成原有法律適應化工作的重要性：首先，全面完成香港原有法律適應化，有效維護了憲法和基本法確定的特區憲制秩序。港澳平指出，對香港原有法律作出適應化修改，是中華人民共和國對香港恢復行使主權的必然要求，是特區必須履行的憲制責任，全面完成原有法律適應化，徹底清除了香港原有法律中含有殖民色彩的表述和殖民特權印記，實現了法律領域「去殖民化」；系統清理了香港原有法律中不符合特區憲制地位的用語，有力維護了憲法和基本法確定的特區憲制秩序，進一步夯實了「一國兩制」法治根基。

本月初，立法會舉行午宴，開始前李家超先在立法會地下大堂與一眾議員合照。（鄧倩螢攝）

其次，全面完成香港原有法律適應化，充分彰顯了行政主導和「愛國者治港」新氣象。港澳平指出，香港回歸祖國後，特區政府即啟動並分階段推進原有法律適應化工作，至2012年完成逾九成修訂，其後一段時間，反中亂港分子利用立法會平台破壞特區政府依法施政，導致相關工作推進緩慢。李家超上任後帶領特區管治團隊迎難而上、勇於擔當，律政司、法律改革委員會積極協調15個政策局，全面審視原有法律的歷史和政策背景，重點對185部法例及附屬法例進行研究，連續3年向立法會提交三批「一攬子」綜合修訂草案，在立法會和司法機構共同努力下，在本屆政府任期結束前7個月實現預定工作目標，充分彰顯「愛國者治港」新擔當，生動展示行政主導下特區良政善治新氣象。

理順法律條文內在邏輯 補齊制度銜接短板

再者，全面完成香港原有法律適應化，鞏固提升了普通法制度優勢和法治「金字招牌」。港澳平指出，原有法律適應化工作的完成，系統理順了法律條文的內在邏輯，徹底消除了過往因「替換解釋」而產生的含義模糊、適用爭議等問題，推動香港形成更加精准、透明、可預期的法律體系，使普通法制度在基本法軌道上運行得更加規範順暢，司法的確定性和公信力持續增強，法治這塊「金字招牌」愈發璀璨堅實。同時，原有法律適應化一併將香港商事、航運等領域部分行業標準對標國家規範、接軌國際通行規則，有效補齊了制度銜接短板，必將有力提升香港國際法律樞紐地位，極大增強國際投資者對香港法治和營商環境的信心。

中華人民共和國憲法（左）及香港特區基本法（右）（蘇煒然攝）

港澳平總結，在香港回歸祖國臨近30年之際，原有法律適應化工作順利收官，對全面準確貫徹落實「一國兩制」方針和基本法，對促進香港社會國家認同、築牢愛國主義根基，具有重大而深遠的影響。