特區政府今日（11月27日）在憲報刊登《2026年成文法（雜項規定）條例》及3項修訂法院規則的附屬法例。政府表示，隨着上述法例刊憲生效，標誌着香港法律適應化修改的歷史任務正式完成，較本屆政府任期結束的原定計劃提早了七個月達標。



律政司司長林定國。（資料圖片）

修訂回歸前法律以符合《基本法》規定

「法律適應化修改」旨在修訂1997年7月1日前的香港原有法律，使其符合《基本法》規定及切合香港作為特區的地位。自2022年2月起，法律改革委員會秘書處牽頭對成文法展開系統性檢討；現屆政府上任後進一步優化協調機制，全面檢視了185條法例。當局採取「先易後難」及「成熟一批，推出一批」的策略，透過11條專項條例，以及自2024年起連續三年提出的綜合條例草案，提速完成相關修訂。

律政司司長林定國表示，經過是次修改，所有原有法律無須依靠香港法例第1章《釋義及通則條例》的替換原則或其他適用的法律解釋原則，便能全面準確反映全國人大常委會於1997年2月23日作出的《關於根據《基本法》第一百六十條處理香港原有法律的決定》原意及要求，維護《憲法》和《基本法》所定，進一步完善香港的憲制秩序，做到全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針。

林定國：修改過程遠較外界想像艱巨

他指出，雖然外界或有意見認為，法律適應化修改看似多屬術語或技術上的改動，但實際上這項工作既耗時且艱巨，必須首先在大量成文法中找出需要作出適應化修改的法律條文，這些條文不少並非顯而易見，然後要徹底研究並審視該些條文當年制定的歷史及政策目的，再考慮如何在今天恰當反映政策目的，從而構思適當的修訂。如有需要時，更須諮詢中央有關方面及政府以外的團體，方可敲定最終的修訂建議。

中華人民共和國憲法（左）及香港特區基本法（右）。（蘇煒然攝/資料圖片）

林定國強調，修例工作得以提早完成，有賴中央各單位，包括港澳辦、中聯辦及外交部駐港公署的指導與支持，以及行政長官的領導、各政策局、司法機構和立法會的通力合作。他強調，法律適應化修改工作的完成，正好迎接明年特區成立30周年。這不僅是履行《基本法》的憲制責任，更是全面準確貫徹「一國兩制」方針的里程碑。

他補充道，相關修改令香港法例更清晰易明，確保成文法與時俱進；律政司未來將繼續確保特區法律符合憲制秩序，致力維持普通法制度，鞏固香港的優良法治環境。