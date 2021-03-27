12港人｜李宇軒回港6天下落不明　親友質疑未按指引移送懲教署

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-03-27 20:58

被控顛覆國家政權，其後涉嫌非法離境在內地被捕的12港人之一，「香港故事」成員李宇軒，周一（22日）在深圳鹽田看守所刑滿出獄被遣送返港。惟據「12港人關注組」表示，家屬至今仍未能確認李宇軒的下落，質疑當局並未按照法庭指示將李宇軒移交懲教署看管。

接載12港人案中第一批人士日前刑滿回港港人的灰色七人車抵達警署。警務處國安處高級警司李桂華在天水圍警署內。（林頌華攝）

關注組表示，李宇軒原應於3月24日提堂後移交懲教看管，惟親友連日來多番向懲教署查詢均不得要領，對方指李宇軒現時不在懲教署轄下的院所，並着親友向警方查詢。

由於懲教署多次否認李宇軒在署方看管之下，關注組指李的親人質疑當局並未按照法庭指示將李宇軒移交懲教署看管，並希望當局立即澄清李宇軒目前身在何處，是否在懲教、警方或其他部門看管之下。

「香港故事」成員李宇軒返港6天，親友目前仍然不清楚他身處何方。（袁澍攝）

關注組表示，距李宇軒返港至今已6天，惟家人卻完全沒有對方消息，十分擔心李的基本人權是否得到保障。關注組表示李宇軒家屬在過去數天曾聯絡不同單位，其中25日親友曾到荔枝角收押所查詢，惟對方回覆無此人，着家屬向懲教署查詢。李親友同日獲懲教署及警方回覆，前者回應稱無接收此人，警方亦表示不知李宇軒去向。

家屬次日（26日）再荔枝角收押所查詢，對方依舊回覆仍未由懲教看管，指可能由警方看管。家屬其後亦分別在昨天及今天向醫院及赤柱監獄查詢，惟依然一無所獲。

懲教署日前曾就事件回覆《香港01》，指所有新收納的在囚人士，會按照既定程序詢問對方是否需要協助通知親友其所在羈押地點，如在囚人士拒絕透露，會按照其意願處理。