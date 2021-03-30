李宇軒傳被押小欖　林鄭：如被拘留者「不願意」行使權利也要保障

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-03-30 12:11

12名港人因偷渡於深圳被定罪，其中8人上周一刑滿出獄被遣返回港，其中「香港故事」成員李宇軒一度下落不明，家屬未能聯絡，曾否見律師亦成疑。有報道指，李宇軒現時正被單獨還柙於小欖精神病治療中心，由懲教署「神秘組」看管。 特首林鄭月娥今日（30日）出席行政會議前見記者時表示，不會具體回應個別案件，但指如果有人「不願意」行使被拘留人士權利，也要保障。

林鄭指出，每個人被拘留時都會被告知其個人權利，包括見家人和律師，她不會評論李宇軒個案，強調執法部門都是依法辦事：「我不會評論李宇軒這個個案，但我可以很肯定告訴你，我們的執法部門對法律的持守，是非常之嚴肅。」

她又指，是否與家人和律師會面，要視乎該人士的意願，「如果這位人士不願意行使這個人權利，我們就要保障他的個人權利是『不願意』。」

▼12港人背景及內地監禁刑期▼

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▼3月22日 12港人，8名刑滿返港港人▼

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李宇軒上周三（24日）被落案控告一項《國安法》勾結外國勢力罪、一項串謀協助罪犯罪，以及一項無牌管有彈藥罪，由於他正接受強制檢疫，未有出庭應訊。多間媒體引述消息指，李宇軒被單獨囚禁於小欖精神病治療中心，由俗稱「神秘組」的懲教人員負責看管。

懲教署拒絕就個別個案作出評論，但指署方會按照既定程序，詢問所有新收納的在囚人士是否需要協助通知親友其所在的羈押地點，如在囚人士拒絕向任何人透露其羈押地點，署方會按照其意願處理。署方又表示，該在囚人士可隨後提出相關通知安排或自己透過信件知會親友。

▼懲教署小欖精神病治療中心▼