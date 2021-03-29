12港人案｜消息：李宇軒還柙懲教署小欖精神病中心　由神秘組看管

撰文： 李穎霖 最後更新日期： 2021-03-29 01:15

「12港人案」之一的「香港故事」成員李宇軒上周一（22日）刑滿被遣返回港，隨即被警方落案控告三罪。李宇軒的家屬指，至今仍未能確認其下落，又指懲教署曾稱「無接收此人」。 《香港01》收到消息，李宇軒現時正被單獨還柙於小欖精神病治療中心，由懲教署「神秘組」看管。懲教署稱不會就個別個案作出評論。

李宇軒是「香港故事」成員，是12名被內地緝獲的港人之一。（資料圖片 / 香港01記者攝）

警方交懲教署看管 列保密個案

消息指，李宇軒3月24日已被警方交予懲教署看管，現時正單獨還柙於小欖精神病治療中心收柙室。據了解，他現時正由被形容為「神秘組」的懲教署一個特別小組看管，他進入小欖前，懲教曾清空收押室。

據知，李字軒的收柙地點在懲教署中屬保密消息，該院所亦只有少數懲教員知道李正於該處。

探訪前要警方批准

消息指，看管李宇軒的「神秘組」專門看守由警方轉介、須受保護的犯人，該些犯人皆會被單獨囚禁，任何人探訪前，都須先取得警方批准。

懲教署：會詢問在囚人士是否通知親友羈押地點

懲教署回覆《香港01》指，不會就個別個案作出評論。署方指，會按照既定程序，詢問所有新收納的在囚人士是否需要協助通知親友其所在的羈押地點，如在囚人士拒絕向任何人透露其羈押地點，署方會按照其意願處理。署方又表示，該在囚人士可隨後提出相關通知安排或自己透過信件知會親友。

消息指，李宇軒不想透露現時身處哪個院所，又指他是敏感人物，故不能透露他現時身在何處。

▼12港人背景及內地監禁刑期▼

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李宇軒返港即被控串謀勾結外國等三罪

涉嫌非法離境在內地被捕的12港人之一李宇軒，上周一（22日）在深圳鹽田看守所刑滿出獄，被遣返回港，隨即被警方落案控告「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」、「串謀協助罪犯」及「無牌管有彈藥」三罪，24日於西九龍裁判法院提堂。

案件由國安法指定法官蘇惠德審理，但因李正接受強制檢疫未有應訊，案件至3月31日再提堂，期間李宇軒交由懲教院舍看管。

▼3月22日 12港人，8名刑滿返港港人▼

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家屬走訪多間監獄 均獲告知「查無此人」

據「12港人關注組」指，與李宇軒一同被遣返回港的其餘七人，已被送往荔枝角及壁屋，惟李宇軒下落一直不明。李宇軒家屬指，曾多番向懲教署查詢其下落，但懲教署總部、荔枝角收押所及赤柱監獄均稱「查無此人」，稱李宇軒現時不在懲教署轄下的院所，着親友向警方查詢，而警方則稱不清楚李宇軒位置。

「12港人關注組」成員、大律師鄒幸彤早前曾表示，李宇軒在無律師代表下錄口供。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

小欖精神病治療中心於1972年啟用，為懲教署轄下的高度設防院所，可收容257名需要精神觀察、治療、評估或特別心理服務的男女犯人、還押犯及羈留人士。