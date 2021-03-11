選舉改制︱建制啟動宣傳攻勢　成立連線搞網上聯署　地產商有份

撰文：彭焯煒
最後更新日期：
全國人大會議今午（11日）閉幕，料將高票通過有關改革香港選舉制度的《決定》草案。草案細節未出爐，建制派已紛紛表態力撐人大決定，包括成立「香港各界撐全國人大決定完善選舉制度連線」，集合各大社團及建制力量，連線將於今午舉行記者會宣布後續行動。
根據連線已開設的Facebook專頁，撐完善選舉制度網上簽名聯署已啟動，截至早上約11時，逾17,000人已簽名支持，簽名人需留下姓名及身份證號碼頭4位數字作紀錄，但暫時未見連線開設官方網站，Facebook專頁亦暫只得約50人讚好。
撐完善選舉制度網上簽名聯署已啟動，截至早上約11時，逾17,000人已簽名支持，簽名人需留下姓名及身份證號碼頭4位數字作紀錄。（網頁截圖）
下午開記招成立連線 梁志堅出席
建制派今日下午舉行記者會，宣布成立「香港各界撐全國人大決定 完善選舉制度連線」，出席者包括民建聯主席李慧琼、新民黨主席葉劉淑儀、自由黨主席張宇人、中總會長袁武、廠商會會長史立德，地產建設商會執委會主席梁志堅亦會現身。
去年全國人大通過「港區國安法」時，建制派亦隨即成立「香港各界撐國安立法聯合陣線」，收集市民支持國安法的簽名。
全國人大常委譚耀宗當時表示，共收集逾292萬個簽名，特首及各司局長等主要官員也有主動到街站簽名支持。中聯辦主任駱惠寧接收簽名時指，僅8日時間就有292萬多人到街站簽名、到網上聯署，充分說明就香港維護國家安全立法是人心所向、勢在必行。