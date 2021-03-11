選舉改制︱建制啟動宣傳攻勢　成立連線搞網上聯署　地產商有份

全國人大會議今午（11日）閉幕，料將高票通過有關改革香港選舉制度的《決定》草案。草案細節未出爐，建制派已紛紛表態力撐人大決定，包括成立「香港各界撐全國人大決定完善選舉制度連線」，集合各大社團及建制力量，連線將於今午舉行記者會宣布後續行動。

根據連線已開設的Facebook專頁，撐完善選舉制度網上簽名聯署已啟動，截至早上約11時，逾17,000人已簽名支持，簽名人需留下姓名及身份證號碼頭4位數字作紀錄，但暫時未見連線開設官方網站，Facebook專頁亦暫只得約50人讚好。