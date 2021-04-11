選舉改制︱張建宗冀立法會5月底通過草案　新制讓行政立法更緊密

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-11 09:47

政務司司長張建宗今日（4月11日）分別於港台節目《給香港的信》發言以及於網誌撰文，談及香港國安法、疫情、選舉制度修改等議題。他指，新的選舉制度可讓行政與立法關係更為緊密，讓香港從長期的政治爭拗和對立對抗中解脫。他衷心希望，立法會可在5月底通過草案。

「全民國家安全教育日」將有多項活動

張建宗表示，經過多個月來的努力，第四波新冠疫情終有下降之勢，近日新增確診數字維持低位。他呼籲香港市民利用免費接種疫苗的好機會，盡快接種，保護自己、家人及朋友。

張提到，現時香港已開始重回正軌，暴力事件大致消失，「港獨」思潮已經消退，社會穩定亦已恢復。他指，維護國家安全是任何地方發展經濟的必要條件，本月15日是《港區國安法》生效後的首個「全民國家安全教育日」，政府在紅隧出入口展示「國家安全，護我家園」的橫幅，是特區國家安全委員會宣傳和教育工作的一部分。國安教育日還將有一系列活動，包括開幕典禮暨主題講座，旨在提高公民對國家安全的認識，並加深市民對國家憲法，《基本法》和國家安全的了解。此外，稍後亦會舉行紀律部隊訓練學校開放日、公眾教育展覽、「全城師生大拼圖」等其他活動。

「全民國家安全教育日」將於4月15日舉行。（張建宗網誌圖片）

稱新制讓香港脫離政治爭拗

談到選舉制度修改，張建宗表示若徵得行政會議同意，《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》將於本周三（4月14日）在立法會特別加開會議上首讀。張建宗強調，改制後的選舉不會影響香港居民的投票權或參選權，來自任何政治背景、忠於現有憲制秩序的參選人都可以依法參選並當選。他衷心希望，立法會在5月底可通過草案，啟動未來一年的選委會、立法會及行政長官選舉。

張建宗又指，行政長官林鄭月娥、他本人和多名司局長，連日來分別出席多場解說會，向各界人士講解「完善香港特區選舉制度」，互相交流，並爭取支持本地立法工作。他指，新制度將有效消除制度機制方面存在的隱患和風險，讓香港從長期的政治爭拗和對立對抗中解脫，政治穩定和政權安全得到保障，行政與立法關係更為緊密，政治體制運行更加順暢，日後可以更集中處理深層次的社會問題。