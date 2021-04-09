選舉改制︱張國鈞料法案委員會需數十小時審議修例　目標5月通過

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-09 12:06

政府下周三（14日）將《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》提交立法會首讀。立法會修改選舉制度的小組委員會副主席張國鈞今（9日）表示，絕大部分議員的共同目標是在5月通過條例，他預計草案首讀後，法案委員會至少需時數十小時審議。

料最需要花時間處理選民資格等問題

政府今次修例採用綜合修訂方式，張國鈞在港台節目《千禧年代》上表示，修改選舉制度涉及5條主體法例及20多條附屬法例，他認為以綜合修訂方式一併處理現行法例較全面及準確，由於條例各有關連，一併修訂可令議員在審議過程中考慮得更周詳。

張國鈞說，絕大部分議員的共同目標是在5月通過草案，因此為爭取時間審議，立法會於較早前已成立小組委員會，先討論整體政策、框架、方向性問題等，至今已開了4次會議，如有需要，可在下周三前再加會，當政府提交草案後，小組委員會便會轉為法案委員會。他又估計，法案委員會日後最需要花時間處理選民資格等問題，料需要數十小時審議草案。

張國鈞表示，立法會修改《議事規則》後，法案委員會設有人數限制，讓議員在兩小時會議中有充足時間提問，目前修改選舉制度的小組委員會共有14名委員。他又指，議員加入委員會時，已了解到委員會工作非常繁重、時間緊張，會不分晝夜去做。