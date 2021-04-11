選舉改制︱梁振英：新制已較「協商」民主　只排除反共、反華者

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-11 13:29

全國人大落實修改香港選舉制度，新制的民主成份惹起關注。全國政協副主席、前特首梁振英今日（11日）於電視節目中提到，新修改後的行政長官選舉制度，無論如何都已較《基本法》內所提的「協商」來得民主。

指民主派仍會參選：只是排除一些反共、反華者

梁振英指，香港的政治問題比較特殊，有155年殖民地歷史，市民的國家觀念相對薄弱，這是可理解的，但香港的「地方性民主」，不代表就可以將中央的全面管治權「放埋一邊」，自2012他出任特首起，發生了眾多問題，例如有議員走到外國要求制裁自己國家、拉布嚴重等。

對於新制度的民主成分，梁振英指經他過往提醒，已有更多人明白到《基本法》所列明的行政長官選舉，是可以由協商或選舉產生。他指，今次修改《基本法》附件一、二，其中有關附件一：「（特首產生辦法）無論如何改，都已不是協商，在一般人的角度中，都更有民主成份，也沒有違反《中英聯合聲明》。」

新制度下，梁振英認為泛民主派仍會參選，並且都有機會當選。不過他認為，即使建制派內也不是「清一色」，有光譜和社會階層上的不同。如果日後真的少了一些光譜，被排除的也只是一些「反共、反華」的人，一些不愛國的人。他又指，無論任何派別，都不可能壟斷市民的言路，政府也會看市民的訴求，中央也對香港很關心，期望新制下議員能發揮好代議士的角色。

再參選特首？ 梁：現階段無任何決定

問到選委會「總召集人」制度，梁振英重申中央暫時未就此職位找過他，強調該制度只是「兜底」安排，是在一些不可預見的非常情況出現後才會啟動。他指，不知道召集人職位與行政長官身份有沒有矛盾，但就個人而言，無論是會否擔任召集人一職，還是會否再參選特首，現階段都沒有任何決定，希望社會多關心長遠發展問題，多於誰人參選。

梁振英又指，卸任特首後做關於「一帶一路」、政協、香港與內地對接等等相關工作，覺得稱心如意，只要是個人能力所及，任何對於國家、香港有利的崗位都願意做。