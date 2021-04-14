選舉改制︱選委同鄉社團名單曝光　潮屬社團總會落選惹潮人不滿？

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-14 07:00

《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》今（13日）出爐，其中增至1500人的選舉委員會大改組後，有關細節正式曝光。 其中在選委會第三界別新增的「同鄉社團」及「基層社團」兩個界別，各佔60席。在「同鄉社團」界別，一如所料，廣東社團總會、福建社團聯會等較大型的社團悉數入選。但由長和資深顧問擔任首席榮譽會長的潮屬社團總會則名落孫山。 至於「基層社團」，則由三大組織瓜分60席，分別為香港島各界聯合會、九龍社團聯會、新界社團聯會以及屬於上述組織的團體成員。

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消息指榜上無名因屬廣東省一部分

選委會第三界別新增的「同鄉社團」界別，成員分別來自24個列明團體，包括廣東社團總會、福建社團總會、廣西社團總會、香港北京交流協進會等。但由李嘉誠擔任首席榮譽會長的的潮屬社團總會則榜上無名，據聞惹起不少在港潮籍人士不滿。政府消息指，因潮州屬於廣東省內一部分，故為公平起見，沒有另行將潮屬社團總會加入名單之上。

不過，政府的解釋未能令潮籍圈子中人釋懷，有不具名「潮人」批評政府漠視總會的歷史和貢獻，包括在過去兩次立法會九龍西補選中全力動員，有份協助建制派爆冷奪下議席。

潮屬社團總會是其中一個在香港相當有影響力的社團，該會現任主席為港區全國人大代表、九龍社團聯會會長陳振彬，監事會主席為全國政協常委、麗新集團董事會主席林建岳。總會的領導層星光熠熠，首席會長包括英皇集團主席楊受成、四洲集團創辦人戴德豐、「玩具大王」蔡志明、華人置業董事會主席劉鳴煒等。該會在2月剛舉行第十屆會董就職典禮，獲特首林鄭月娥、國安公署副署長李江舟擔任主禮嘉賓。近年該會常有舉辦文化傳承活動，推廣中國文化，在建制派內日趨活躍。

27內地港人團體各提名1人任選委

至於選委會第四界別新增的「港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表」及「新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表」界別分組，分別佔76席及80席。而「內地港人團體的代表」界別分組則獲分配27席，由廣東省多個城市的工聯諮詢服務中心、各城市中國香港(地區)商會、香港專業人士(北京)協會、香港內地經貿協會、深圳市前海香港商會等，各提名1人出任。

選委會第五界別中，除了港區全國人大代表及政協委員的190席外，「有關全國性團體香港成員」代表亦佔110席，當中包括全國婦聯香港特邀代表、全國工商聯香港執委、全國僑聯香港委員、全國青聯香港委員及中華海外聯誼會香港理事。