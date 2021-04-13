選舉改制｜林鄭：煽動選民集體投白票或涉操縱選舉　將立法規管

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-13 12:08

立法會明日（14日）首讀修改選舉制度的條例草案，特首林鄭月娥今早（13日）出席行政會議前，被問及會否規管市民在選舉中投白票。林鄭指，《基本法》保障市民有選舉權及被選舉權，市民在選舉中選擇哪名候選人、不選擇任何候選人，或者破壞選票等，作那一種展示都是其自由，政府不會規管。 但她強調，若在選舉期間，若有人有組織、有意圖煽動選民集體做某一個行為，就可能觸及破壞選舉的行為，政府將立法規管有關操縱破壞選舉的行為。

若在選舉期間，有人有組織、有意圖煽動選民集體做某一個行為，就可能觸及破壞選舉的行為。（梁鵬威攝）

林鄭月娥指，正如有個別議員聽完《財政預算案》感不滿，在三讀時投贊成、反對、棄權或離席，都是行使議員權力，政府毫無異議，但若然去年有人提出「攬炒35+」， 在未有條例草案已意圖計劃、組織和煽動反對，企圖迫使特首下台，就是近乎顛覆的行為，兩者有明顯分別。

周四辦「全民國家安全教育日」 強調政治安全

本周四（15日）是「全民國家安全教育日」，林鄭表示，這次是《港區國安法》實施後的首個國家安全教育日，故港府非常重視，由政府主辦座談會，由她擔任主席的國家安全委員會處理。

林鄭強調，所有市民及機構都有責任維護國家安全，《國安法》第10條亦指明需要增強市民國安意識，包括透過政府機關、學校及傳媒等。林鄭稱，今年主題是「國家安全，護我家園」，但基於近日政府就修改選舉制度提交草案予立法會，是次活動會強調「政治安全」的範疇。