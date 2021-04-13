資審會成員由特首委任　決定不得訴訟　林鄭：無人可隻手遮天

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-13 20:04

立法會明日（14日）首讀《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，草案內容今日（13日）出爐。特首林鄭月娥下午見記者，解釋草案細節。其中對於候選人資格審查委員會，林鄭月娥指在聆聽各界意見後，將會在提交條例草案後提出修訂，讓若干「社會人士」可加入資審會。對於資審會決定不得司法挑戰的問題，林鄭表示資審會成員需要向社會負責，相信不會有人可「隻手遮天」。

「社會人士」名單或須交中央備案

林鄭月娥表示，資格審查委員會將有1名主席。根據草案，2至4名成員是由行政長官委任，只有《基本法》第四十八條第（五）項所指的主要官員才有資格出任成員。不過她提到，留意到社會上有聲音質疑，單以政府官員出任資審會成員的公信力不足，因此政府稍後會向立法會提出修訂，加入若干名「社會人士」，但她沒有言明是甚麼人。林鄭又指，由於其他資審會的成員都是由中央委任的官員，因此這些「社會人士」的名單，不排除日後都需交予中央備案。

對於會根據甚麼原則委任社會人士擔任資審委成員，林鄭稱主要是考慮其能力、誠信，最重要是一定是愛國者，她相信不難找到成員協助官員擔任資審委的工作。對於有指由官員出任資審委員不夠公信力，林鄭指做法可能觀感不是太好，但她肯定和保證公務員是非常公平公正。

若特首尋求連任不應參與討論 林鄭訂規則惟不寫入條例

被問到資審會主要由官員組成，是否有潛在利益衝突，林鄭指香港有健全的申報制度，如涉及利益衝突會先作聲明。她又指，明白若現任特首希望連任，由她領導的國安委可參與資審會事務，或引起利益衝突的觀感。因此她訂下規則，若現任特首尋求連任，不應參與資審會討論。

至於為何不直接寫入條例中，林鄭指有一些情況如果白紙黑字寫入法例中，可能會引伸許多意想不到的問題。她指，避席的做法是希望多行一步，消除不好的觀感，但認為若怕被指涉利益衝突就抹去特首的憲制職能，那不符特首的問責要求。林鄭又指，自己每天要處理的工作，都會看要處理的事是否涉利益衝突，要相信特首不是獨斷獨行，國安委有至少十名成員和顧問，特首在資審會中亦不是成員，又認為如果參選行政長官就要解除所有職務，對香港不是好的安排。

▼《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》簡易說明▼

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認為資審會決定「公平、公正」 非國安原因否決可上訴

有記者問到若有人認為資審會決定不公平，會否設上訴機制、如何保證資審會不會出錯。林鄭稱，資審委可決定每位參選人是否符合資格，會檢視部份人有否犯罪記錄、年紀是否符合等情況，若因這些理由不符參選資格可提出選舉呈請。但若資審會DQ的理據是基於國安委的意見，裁定該人不擁護《基本法》和效忠特區，則不能採取司法行動，因國安委的工作資料不能透露。

林鄭指，被委任入資審會的官員和社會人士，都是社會對其有期望、需要向社會負責，相信不會有人可隻手遮天，認為有關決定會公平、公正。