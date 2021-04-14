選舉改制︱梁志祥：不再考慮直選　選委會界別協調動員更容易

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-14 10:42

立法會今日（14日）首讀修改選舉制度的條例草案，其中在選委會第五界別中，指明5個全國性團體香港成員的代表，選出110個席位；在第三界別的「基層社團」中，指明香港島各界聯合會、九龍社團聯會、新界社團聯會及相關成員，選出60席。 新界社團聯會會長、民建聯立法會議員梁志祥今早在港台節目中表示，在新制之下加入選民基礎較窄的選委會界別，令建制派在立法會選舉協調動員、自身尋求支持方面亦更容易。他表明不會再考慮直選，但未有正面回應是否有意「轉跑道」。

梁志祥：只會提名愛國者參選

梁志祥指十分歡迎新選舉安排，新社聯有377個屬會，會員加起來逾30萬，服務種類也很多，有文化、康樂、婦女、青年等，都是投身社會服務的人，有很廣泛的基層工作。

去年已表明不會再戰立法會直選的梁志祥，被問到新制下有沒有「轉跑道」的想法時，未有直接回應，但他指直選議席減少，各黨派自己都需要重新考慮部署，如何爭取最大議席；選區重劃也會令一些原本在某區有較多樁腳的人士，需要再考慮如何爭取其他區市民的支持。

總體而言，梁志祥認同在新制下的立法會選舉，自己會比較容易爭取選委提名票，但對於一些新人、社會服務經驗較淺的人，選委都未必認識他們，爭取提名參選立法會就比較難，因此參選選委會界別的整體難度不會比直選低。他又指，建制派在選委會界別中，協調動員確實會比較容易，但要選委願意提名參選，也有一定要求，以其個人作為選委而言，在考慮提名時會「睇得緊啲」，會審視有意參選人士過往的言行，強調只會提名愛國者。

梁宏正：全國青聯選委要兼顧國家發展

中華全國青年聯合會是5個指明的「全國性團體香港成員」之一，全國青聯副主席梁宏正表示，港區委員約有100人，絕大部分都是香港居民，相信符合擔任選民的資格，暫時未知道登記為選民和參選等的詳情。他認為，參選選委會的人士，日後考慮投票取態應考慮年輕人事務，但同時要兼顧國家發展，因為國家發展與青年息息相關。

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