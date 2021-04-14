選舉改制︱羅健熙：更多選民會「自動波」投白票　規管將適得其反

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-14 12:20

立法會今日（14日）首讀修改選舉制度的條例草案，其中一個關注點在於，草案建議修訂《選舉（舞弊及非法行為）條例》，任何人在選舉期間內藉公開活動煽惑他人不投票、投白票或廢票，即屬干犯非法行為，最高可判囚3年。 民主黨主席羅健熙今早於港台節目中表示，相信是政府因為明知新制不受歡迎，但又不想太多人投白票，所以連呼籲白票／不投票都要管。但他認為，選民眼見選舉制度被改成如此，投票意欲自會下降，認為政府強加規管白票等杯葛行為，將適得其反，令更多選民「自動波」投白票／不投票。

▼選舉修例草案重點▼

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指改法毫無邏輯 嘆政府已放棄向意見不同者解釋

羅健熙表示，香港市民在選舉中，向親友宣揚自身的投票主張，是很平常的事，過往一直相安無事，白票也不會影響選舉結果，現時忽然說要規管「煽惑」白票、不投票的行為，違者可能要判監3年，會令香港人很反感。他質疑，政府是自認修改後的選舉方案不受歡迎，但又不想太多人投白票抗議，於是想出這種安排「制止大家投白票」。但他認為，政府愈是這樣做，香港市民就愈多人會「自動波」去做。

被問到日後選舉認受性，羅健熙相信往後選舉投票率一定比2019區議會選舉差很多，實際數字仍要視乎往後民主派是否參選、選舉的競爭性如何。但他相信，支持民主派的選民，日後的投票意欲會低很多，無論政府如何禁止呼籲投白票，都無助於制度的公信力，最根本的問題是思考如何「令大家想去投」，而不是見到制度不受歡迎，就連呼籲杯葛的行為都要禁止。

對於整體制度改動，羅健熙指在選委會專業界別，新制將個人票變成團體票，已改得體無完膚，將民主派摒除的意味明顯；又認為有些界別的指明團體代表性成疑，一些同鄉會、法律界組織等，知名度本身很低，但忽然又可以被指明為選民；他自身過往曾循社福界晉身選委，但新制下個人票被取消，只有最高層人士才能「代表」社福界。羅質疑，改制的做法根本沒有邏輯可言，似乎政府已經放棄向意見不同的人解釋，想怎麼做就怎麼做。

羅健熙、湯家驊。（資料圖片）

湯家驊：酒樓高談闊論投票取態不受影響

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，人大常委會的決議中，提到特區政府要立法規管操縱、妨礙選舉進行的行為，新安排只是回應決議，不用大驚小怪。他認為，三兩知己在車站、酒樓高談闊論投票取態，不會受到影響，因為草案寫明是「公開活動」才不行；新例亦賦予法庭有很大酌情權，讓當事人有合理辯解的機會。

湯家驊又指，如投白票屬個人行為，就不會有問題，但有組織呼籲杯葛，某程度就有可能是破壞選舉行為。至於在社交媒體表達投白票的想法又會否有問題？湯家驊表示，香港人很有思維、很聰明，懂得用各種「窿窿罅罅」避過規管，但建議大家不要如此做。