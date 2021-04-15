拆局｜駱惠寧提規管「軟對抗」　媒體教育料增監督　投白票都算？

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-15 20:26

全民國家安全教育日開幕典禮暨主題講座今日（15日）舉行，行政長官林鄭月娥、中聯辦主任駱惠寧等均有發表演講。駱惠寧提到，凡破壞國家安全的，屬「硬對抗」，就依法打擊；屬「軟對抗」，就依法規管。 「硬對抗」就依法打擊，外界容易明白，指的是凡是鼓吹港獨、暴力、挑戰國家安全等行徑，都要以法律懲治，但「軟對抗」意何所指？ 政圈人士分析，駱惠寧所說的「軟對抗」，是針對一些非暴力的對抗行為，除了現時熱議的投白票、投廢物之外，亦涉及教育、傳媒、網絡等意識形態。

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駱惠寧在國家安全教育日開禮典禮致辭時，分享三點看法。他說，中央政府將堅定不移肩負起維護國家安全的根本責任，「對一切損害國家安全和香港繁榮穩定的行為，該出手時就出手，一旦出手必到位；對一切蠻橫干預香港事務、企圖拿香港做『棋子』的外國和外部勢力，該反制就堅決反制，讓他們留點教訓」。

駱惠寧提到，特區要切實承擔起在港維護國家安全的憲制責任，指「凡破壞國家安全的，屬『硬對抗』，就依法打擊；屬『軟對抗』，就依法規管。維護國家安全，是特區行政、立法、司法機關的共同責任」。

劉兆佳：「軟對抗」多涉意識形態

全國港澳研究會副會長劉兆佳向《香港01》分析，所謂的「硬對抗」是指港獨勢力、分離主義和暴力破壞等行為，這些行為要依法打擊。至於「軟對抗」，劉兆佳認為是聚焦在意識形態工作，舉例指「軟對抗」可以包括傳播假消息、製造恐慌、惡意攻擊特區政府和中央，惡意曲解《基本法》等意識形態上的行為。

他指，從媒體方面，有傳媒製造輿論抹黑、攻擊特區以至中央政府，散佈仇恨；教育方面，有校師在校內傳遞誤導訊息、曲解歷史等言論，這些都是香港近年出現動亂的主因，但由於屬思想領域，難以完全用法律打擊，因此提出要「規管」。

全民國家安全教育日舉行，中聯辦主任駱惠寧（右）提出要依法規管「軟對抗」行為。（李澤彤攝）

林鄭引國安法：加強監督學校、媒體及網絡

此方向可從特首林鄭月娥在同一場合的致辭中，找到端倪。林鄭月娥表示，特區政府會依照香港國安法第9條，採取必要措施，加強宣傳、指導、監督和管理學校、社會團體、媒體、網絡等對國家安全事宜的處理。



有政界中人指，港澳辦副主任張曉明上月亦曾提到，在某些領域如教育，確實需要注意一些正本清源、撥亂反正的工作，相信中央會在逐個界別做工作，將來可能有更多「監管」工作出台，媒體、教育自然「走唔甩」。

吳秋北：「軟對抗」包括鑽選舉漏洞煽投白票

港區人大代表、工聯會會長吳秋北亦指，「硬對抗」是指一些激進暴力和港獨等行為，這些行為要以執法部門依法打擊。至於「軟對抗」，吳秋北就舉例，最近有人要鑽選舉制度的漏洞，例如煽動投白票等，都可能是屬於「軟對抗」的範疇。

至於校內行為，吳秋北亦指，如有人在校內進行煽動，或其他與專業不相符的行為，就應該要加強規管。吳秋北強調，現時最重要是依法辦事，遇到「硬對抗」當然要依法打擊，而上述「軟對抗」的行為，相關部門應當依法規管。