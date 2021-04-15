李家超：港獨份子仍死心不息須警惕　修例防「起底」武器化

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-15 18:40

今日（15日）是國家安全教育日，保安局局長李家超在主題演講表示，必須警惕及防範香港面對的國家安全風險，指港獨分子雖然已收斂，但仍死心不息，繼續以不同方式鼓吹和滲透，利用媒體、文化、藝術、刊物等灌輸「港獨」意識，荼毒年輕人，美化暴力。他說，本土恐怖主義潛伏在社會，要防範自我激化的人，表面平常，但可突然變成「孤狼」，做出恐怖行為。 李家超提到，個人資料「武器化」亦是國安風險，政府正積極推進修訂《私隱條例》，將「起底」行為刑事化。

李家超表示，由2019年「黑暴」至今，有22宗涉及爆炸品、槍械和子彈的案件，當中檢獲6支真槍、一千多發子彈及大量不同類型爆炸品，又指這些爆炸品都是外國恐襲常用的炸藥，警方至今拘捕了92人，起訴了38人，最近一宗案件是在兩個月前發生。

李家超說，外部勢力插手香港事務，透過供應資金、物資、思想灌輸等，推動和支持暴行，更會將資金包裝成不同的「基金」，在香港推波助瀾。

他又提到個人資料「武器化」亦是國家安全風險，指前年及去年共有超過5500宗「起底」個案，至今有13人因「起底」及發布犯罪信息被起訴，5人已經被法庭定罪，其中1人被判監禁2年，政府正積極推進修訂《私隱條例》，將「起底」行為刑事化。

李家超指叛國者及鬧事者宣布退休或逃走 批逃避法律責任是「懦夫」

另外，李家超接受《南華日報》訪問時指，國安法實施後，很多叛國者及鬧事者已宣布退休或已逃走，亦見到海外資金停止流入本港。他形容，時間愈久便愈能看清局面，指外國干預是令香港改變的其中一個關鍵因素，導致香港出現暴力事件。他表示，警方及其他紀律部隊高度戒備本地人士仍與外國勢力勾結，包括繼續在社交媒體及其他平台宣揚他們的主張。

李家超又形容，一些逃避法律責任流亡的人是「懦夫」，指他們與自己一直向外宣稱做正義的事，背道而馳。