82歲「民主之父」李柱銘首判囚獲緩刑　查理斯王子一語成讖

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-16 17:10

民主黨創黨主席、資深大律師李柱銘等九人涉參與前年8月18日民陣在維園舉行的「流水式集會」，被控組織及參與未經批准集結罪，九人被裁定罪成，今天（16日）判刑入獄11個月，緩刑兩年。 早前獲提名角逐諾貝爾和平獎、82歲的李柱銘縱橫法律界及政壇數十載，曾出任《基本法》起草委員會成員，擔任立法局及立法會議員的時間長達23年，又與司徒華等志同道合者創立港同盟及民主黨，一直是本港民主運動的領導人物。英國王儲查理斯的私人日記近年曝光，他在日記流露出對本港法治前景的憂慮，更提到「祈求民主黨領袖李柱銘不會被捕」，如今卻一語成讖。

位列資深大律師名冊首位 80年代入政壇

李柱銘在1938年6月於香港出生，其父親為中華民國政府上將李煦寰，抗日勝利後未有隨蔣介石遷台。李柱銘在九龍華仁書院畢業，及後於香港大學取得文學士（英國文學與哲學）學位，曾在聖若瑟英文中學擔任教師。經歷教師生涯三年，李柱銘前往英國倫敦林肯律師學院負笈，學習法律，展開大半生的法律路。

李柱銘在英國畢業後，返港成為執業大律師，1979年成為御用大律師，現時排在資深大律師名冊首位。80年代開始，李柱銘積極涉足本港政治，他在1985年出戰立法局法律界功能組別選舉，成功當選，晉身立法局非官守議員的行列。除了出任議員外，他亦出任多項公職，包括在1985年至1991年出任法律改革委員會委員，推動代議政制及推動法律雙語化的工作，亦曾於1988年至1991年出任為消費者委員會主席。

因「六四」退草委 轉戰「91直選」成票王

1984年，中英簽署《聯合聲明》，各界當時為香港前途和主權替交問題籌謀。翌年，李柱銘當時與司徒華獲委任為《基本法》起草委員會委員，但隨着「六四」的發生，他與司徒華退出草委會，揚言不會為一個盡失人心的政府做事，中央未有批准二人的退出，並高調宣布解除二人草委資格。

步入90年代，人稱「馬丁」的李柱銘已成為了家傳戶曉的政治人物，當時他擔任了兩屆法律界議員。1991年，港英政府首次舉行地區直選，李柱銘轉戰直選，出戰港島東選區，在雙議席雙票制下取得7萬多票當選，更成為該次選舉的票王，並於1995年成功連任。

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創港同盟、民主黨 「下車」拒入臨立會

1990年，李柱銘與司徒華、楊森等人創立港同盟，擔任黨主席。1994年，港同盟與匯點合併，成為今天的民主黨，由1994年至2002年，他一直出任民主黨主席，與「黨鞭」司徒華等創黨成員領導民主黨。隨着97年回歸，中央拒讓立法局議員「坐直通車」，全體過渡至回歸後的立法會，並成立臨時立法會，初期更於內地開會，李柱銘當時與其他民主黨及民主派議員「下車」，拒加入臨立會。回歸後首次立法會選舉，李柱銘出戰港島區直選獲勝，一直擔任議員至2008年「交棒」。

「六四」事件後，退出草委的李柱銘嚴厲批判北京，令他與中央關係急轉直下，往後被拒入境中國，民主派與北京的溝通之門銳減。對於「一國兩制」的看法，經歷過《港區國安法》立法及自己因「8.18」流水式集會首次被捕，他仍未言「『一國兩制』已死」。在人大通過《國安法》通過後，他坦言不願接受「一國兩制」已劃上句號，強調應要為「一國兩制」而努力，反問「唔行呢條路仲有邊條路行？」

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對一國兩制未言棄 主張和平抗爭反對港獨

本土思潮隨着「反國教」、「佔中」冒起，主張和平抗爭的李柱銘表態反對「港獨」，形容「獨立係羅曼蒂克」，提出獨立十分危險，又表明不支持港人以暴力爭取民主，與年輕一代的政治理念漸行漸遠。

與新一代距離漸遠的同時，李柱銘亦未能重修與中央的關係。2019年修例風波期間，中央對李柱銘的批評更為激烈。2019年8月新華社發表署名文章，提到李柱銘、黎智英等近年多次到美國會見美國官員，批評他「顛倒黑白，惡意抹黑香港法治和『一國兩制』」，直斥「活脫脫一副賣國求榮的漢奸嘴臉」，之後屢被官媒及親建制媒體批評為「漢奸」。

英國王儲查理斯的私人日記近年曝光，回歸前後他對本港法治前景流露憂慮，當中曾寫道：「在各人合照、握手、各走各路之時，主權移交典禮完滿終結。就這樣，我們任由香港聽天由命，並祈求民主黨領袖李柱銘不會被捕。」24年後終於一語成讖。

各被告到庭的情況。(詳看下圖)