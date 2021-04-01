8.18流水式集會｜李柱銘離庭露愁容　李卓人稱若被判監是一生榮耀

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-04-01 16:51

黎智英、李柱銘、何俊仁等多名泛民元老級的人士，因參與前年8月18日在維園舉行的「流水式集會」，今（1日）在西龍法院被裁定組織及參與未經批准集結罪成，雖然控方一度要求取消所有被告擔保，但李柱銘等5人最終准繼續保釋。本身是資深大律師的李柱銘，離庭未有發言且面露憂愁神色。李卓人在離庭時稱，對裁決感到遺憾，強調當日遊行是和平理性，他只自己又多宗案件在身，更直言一旦被判入獄，將會是他一生的「榮耀及驕傲」。

質疑憲法大還是警隊大

李卓人在離開法院時指，對裁決感到遺憾，他們只是行使憲法賦予的遊行權利，強調8.18當日是和平理性，當時只是離開集會現場，卻被判有罪。他又指，警方多次禁止遊行集會，質疑「憲法大、國際人權公約大，定係警隊大？」

眾被告離開法庭的情況。(詳看下圖)

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李卓人：被判入獄是一生榮耀

李續指，今後還有多宗案件在身，有可能被判監禁，李表示：「如果被判入獄，依個係我一生榮耀，係我驕傲，因為我哋係同香港人同行而被判監，我哋好鍾意香港，好多謝香港人。大家係好美麗去表達權利，我哋向港人致敬，多謝你哋同我哋同行，承諾與港人繼續同行，至香港有番應有嘅權利自由及民主。」

何秀蘭憂表達權利被剝削

何秀蘭稱對裁決感到失望，擔心香港言論自由、表達權利被剝削，憂香港將變成貪腐滋生的瘟床。何稱，香港自由萎縮，但港人韌力及彈性，將會令香港變得更好，又說：「多謝170萬港人、多謝付緊代價的港人，我哋會繼續同行」。

全案9名被告將於4月16日作求情及判刑。

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眾被告被指參與2019年8月18日的遊行被控，當日遊行的情形。(詳看下圖)