大公報刊登評論文章　倡取締蘋果日報「堵國安漏洞」

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-04-16 15:49

建制媒體《大公報》今（16日）發表評論員文章，稱應依法取締《蘋果日報》，堵塞國安漏洞。 《大公報》文章認為，香港距離完全撥亂反正仍有很長的道路，不同範疇和領域的亂象仍然不斷。又批評有媒體利用「第四權」，勾結外國勢力、挑戰國安，更點名批評《蘋果日報》以報道之名宣傳「港獨」，在媒體中扮演着「最惡劣、最為猖狂的角色」。

《大公報》點名批評《蘋果日報》以報道之名宣傳「港獨」。（資料圖片 / 羅君豪攝）

文章指，在《港區國安法》下，反對派政客兵敗如山倒，部分區議員為保住「糧支」變得低調，不敢再挑戰國家安全底線。然而，傳媒間的國安漏洞卻仍然存在，並點名批評有媒體以報道之名，為「港獨」宣傳、挑戰國安法，例如《蘋果》近期持續以大量篇幅為「港獨」分子宣傳。

文章舉例指，昨日《蘋果》發布一篇名為「團體倫敦登廣告 宣揚香港民族」的報道，為「港獨」組織「港人組織重光團隊（Stand With Hong Kong）」宣傳，以香港「抗爭」畫面作背景配上英語口號，向全世界告知「香港人冇放棄過」，繼續宣揚香港人的不屈精神。

報道列出組織的背景、口號、宗旨，《大公報》形容儼然是一篇「港獨」組織的宣傳稿，又認為文章不是報道，而是政治宣傳、「港獨」宣傳，涉嫌違反國安法。