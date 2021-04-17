選舉改制｜選委會任期結束或現真空期　鄧忍光：中央指示要留白

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-04-17 21:37

立法會周三（14日）完成首讀及中止二讀《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》，內會昨日（16日）通過將早前成立的小組過渡為法案委員會，委員會今日首次開會。 選委會日後除了負責選舉特首，亦可新增職能提名和選舉40名立法會議員。修例列明，來屆選委會任期將在2026年10月21日結束，但至2027年2月1日才組成新一屆選委會，有議員關注會否出現4個月的真空期。 政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光指，之後一屆選委會如何處理，中央部門清晰指示要「留白」。對於2026年10月21日後選委會是否真空，鄧忍光只表示中央稍後有另一個決定，但不會在短期內出台。

今次的修例綜合草案，其中一個修定在《行政長官選舉條例》第9（2）條「選舉委員會須於行政長官任期將告屆滿的年份內的2月1日組成」後，加入兩款規定：就2021年而言須於2021年10月22日組成選舉委員會；該選舉委員會任期於2026年10月21日結束。亦即表示，新一屆選委會在上屆結束後4個月才會組成，或出現真空期。

民建聯議員張國鈞關注會否出現真空期，鄧忍光回應指，根據中央部門的指示，今次法例修定只能指明今屆，至於在2026年10月21日選委會任期結束後的處理，中央清晰指出要「留白」處理，對於是否出現真空期未有正面回應，只表示中央會有另一個決定，但不會是短期內的事。

立法會議員謝偉俊認為，選委會出現如此長的真空期有問題，因立法會可能出現補選，但卻無選委會履行其法定功能，謝建議直接刪去《行政長官選舉條例》第9（2）條，即「選舉委員會須於行政長官任期將告屆滿的年份內的2月1日組成」，避免出現法律漏洞，迫使人大常委日後要再次條例作出修改。自由黨張宇人建議，將來選委會變4年一屆，配合立法會的任期。