選舉改制︱曾國衞：特首連任避席資審會　選民組合法例有調整空間

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-17 13:12

立法會周三（14日）完成首讀及中止二讀《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》，涉及修改8條主體法例及24條附屬法例，一共500多頁內容。內會昨（16日）通過將早前成立的小組過渡為法案委員會。 法案委員會今早首次開會，政制及內地事務局局長曾國衞指，特首林鄭月娥早前已公開表明一旦競逐連任，會避席資審會，強調法律條文未必能夠列出所有情況，但實際操作上會依循相關安排。 曾國衞指，當局在挑選團體選民時主要考慮幾個因素，包括團體與界別的關聯性、有否足夠代表性、能否體現愛國者治港精神及原則等，他明白現行組合未必完全符合業界期盼，當局會實事求是，法例仍有調整空間。

曾國衞：明白選民組合未完全符合業界期盼 法例仍有調整空間

體育、演藝、文化及出版界馬逢國關注，不少具代表性、營運多年的團體在修例後都被排除在立法會功能組別的選民名單外，認為當局要向公眾清楚解釋相關準則，確保新的選舉制度有足夠認受性。

政制及內地事務局長曾國衞回應指，當局在挑選團體選民時主要考慮幾個因素，包括團體與界別的關聯性、有否足夠代表性、能否體現愛國者治港精神及原則等，他明白現行組合未必完全符合業界期盼，但希望大家從香港整體利益考慮。曾國衞指現時的方案已經是最好，但議員仍然可以提出意見，當局會實事求是，法例仍有調整空間。

熱血公民鄭松泰關注，條例草案沒有列明資格審查委員的委員不能參選特首選舉，認為選舉制度在設計上，應該盡量避免有明顯利益衝突及貪污情況。

曾國衞指，特首林鄭月娥早前已公開表明一旦競逐連任，會避席資審會，強調法律條文未必能夠列出所有情況，但實際操作上會依循相關安排。他稱，資審會委任的社會人士要清楚理解愛國者治港原則、熟識《憲法》及《基本法》，並有能力對擁護《基本法》及效忠特區作出判斷。

▼選舉修例草案重點▼

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曾國衞：目前難訂立押後選舉硬指標 已制定不同方案應對

立法會換屆選舉現定於12月19日舉行，法案委員會主席廖長江關注，若年底爆發新一波疫情，當局會否有硬性指標判斷再度押後選舉。曾國衞表示，目前難以訂立硬指標，需要視乎屆時疫情，但政府已預先制定不同方案及防疫安排，包括考慮在邊境口岸設立投票站，方便居住在內地的港人回港投票。

民建聯張國鈞關注，修例後立法會地區直選將劃分為10個選區，其中新界將分成5個新區，他認為一般市民或難以記得自己屬於哪區。曾國衞指，理解修訂後的選區或較「難記」，當局會就選區名稱再作研究。

民建聯陳克勤發言時則指，資格審查委員會委員面對非常大的政治壓力，認為現時條文指出，若有人干擾影響委員會工作最高罰款5萬元的規定，與委員會職責不對稱，欠缺阻嚇作用，關注會否加設監禁等刑罰。曾國衞回應指，局方會再研究有關罰則是否足夠。