解放軍駐港部隊拍央視真人騷　成功繞「赤柱」彎位　被廣東話考起

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-18 21:16

解放軍駐港部隊近月參與拍攝《中央電視台》節目《軍迷天下》，大玩真人騷。八名駐港部隊成員分為雄獅、猛虎部隊兩組，接受有關香港的運輸任務考驗，當中模擬駕駛九曲十三彎的「赤柱」道路、聆聽廣東話指令，又要他們配對香港各條隧道與主要幹道的連接關係等，最終哪一隊在「終極考驗」中勝出？

考安裝軍車防暴窗

駐港部隊成員分為雄獅、猛虎部隊兩組，猛虎部隊來自深圳基地汽車連 ，負責物資給養的運輸保障工作，雄獅部隊來自司訓連，負責培訓合格的駕駛員。

真人騷分成多個環節，鬥智又鬥力，其中一個遊戲要求各部隊通過體能關卡，其後接受本港道路常識測驗，包括配對香港各條隧道與主要幹道的連接關係、配對本港、內地及澳門相應的交通道路標誌。另一遊戲是考驗各部隊安裝車輛設備，包括軍車防暴窗。

稱赤柱是香港司機的「風險灣」

節目第二集進一步考驗駐港部隊成員駕駛技術，他們要模擬駕駛九曲十三彎的「赤柱」道路，節目形容赤柱是香港司機口中的「風險灣」，部隊針對制定一系列的訓練方法，訓練駕駛者的駕車技能及心理素質，讓他們勝任赤柱彎的保障任務。雄獅及猛虎部隊均成功繞過高難度彎位，不過其後要接受廣東話的命令，聆聽正確指令後泊入車庫，雄獅部隊的成員首次聆聽廣東話指令是被「考起」，不過最後成功過關。

至於最終誰勝誰輸，就要留待下一集節目揭盅。