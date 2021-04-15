新冠肺炎｜《解放軍報》：除確有禁忌症外　軍隊應全員接種疫苗

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-15 18:17

今日（15日），《解放軍報》官方公眾號引用軍隊專家的解讀表示，軍隊人員作為需要隨時執行各類任務的群體，疫苗除確有禁忌症外，應當做到全員接種。

報道重點介紹重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）的相關情況。專家指出，目前全球三期臨床試驗數據表明，18歲以上人群單針接種重組新冠病毒疫苗（腺病毒載體）14天後，對重症新冠肺炎的保護效力為95.5%，對所有症狀的新冠肺炎總體保護效力為68.8%。中和抗體交叉實驗結果表明，疫苗對新冠病毒變異株有保護作用。

重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體）由軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士團隊與康希諾生物共同研發。

據介紹，重組新冠病毒疫苗（腺病毒載體）在國外5個國家開展三期臨床試驗，40000餘名受試者接種。該疫苗已獲國家藥品監督管理局批准附條件上市，為中國首款採用單針接種的疫苗。截至目前，已累計接種數十萬人，未發現與疫苗接種相關的嚴重不良反應。

截至目前，中國新冠疫苗研發技術主要分為5種，分別為滅活疫苗、腺病毒載體疫苗、減毒流感病毒載體疫苗、重組蛋白疫苗以及核酸疫苗。其中，中國科學院微生物研究所和安徽智飛龍科馬公司聯合研發的重組蛋白疫苗，經評估論證同意緊急使用。