日本核廢水｜民建聯促日政府停排出海　批破壞海洋生態及食品安全

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-20 12:23

日本福島第一核電站自東日本311大地震後，因累積雨水及地下水關係，持續產生含氚的核廢水，當局建造的儲存容器會在2022年達到上限。日本政府早前指，基本已決定將積存於福島核電站含「氚」的核廢水排入大海。 民建聯今日（20日）到日本駐港總領事館請願，表明強烈反對日方做法，促請日本政府暫停將核廢水倒入太平洋，批評此做法是直接破壞全球海洋生態健康及食品安全。

顏汶羽籲港府聯同內地與日交涉

民建聯副秘書長顏汶羽表示，近日各地區辦事處及熱線電話均收到很多市民關注核廢水事件，認為日本政府應與鄰近國家商討如何處理事件。

對於美國政府表明支持日本做法，顏汶羽批評是不負責任，因為日本鄰近國家已對有關做法表示擔心，認為在全球化社會下，國家不能再只顧自己利益，他促請美國正視問題，與日政府一同處理事件。顏汶羽又希望港府能聯同內地與日方作出交涉，並評估今次事件對香港的影響，黨內其他成員亦會與政府商討如何處理事件。

至於會否即時呼籲市民罷食日本海鮮，顏汶羽希望市民要多留意食物產地及日本政府狀態，又要求政府及食安中心須向市民交代今次事件。民建聯副主席陳學鋒要求，政府應加強來自日本的食物，以確保符合安全標準。