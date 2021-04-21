潮屬總會去信議員盼發聲　爭成選委一員　政府消息：改變空間極微

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-21 20:27

選舉改制方案出爐後，日後掌選舉入閘生殺大權的選舉委員會大改組，但箇中選民如何「分餅仔」卻未令各方收貨。其中，選委會第三界別新增佔60席的「同鄉社團」界別，廣東社團總會、福建社團聯會等較大型的社團悉數入選，但有16萬會員的潮屬社團總會卻名落孫山，惹起不少在港潮籍政圈中人不滿。 據悉，潮屬社團總會主席陳振彬聯同監事會主席林建岳本周初去信潮籍立法會議員，表明希望爭取以總會名義進入選委會，盼議員能在議會中為香港潮籍人士及潮屬總會發聲，又希望港府能妥善處理總會的合理訴求，言下之意似乎對落選感到不滿，希望以群眾壓力令政府「跪低」。 有政界「潮人」指，多名潮州領導對事件氣憤難平，但相信政府修訂的空間不變，該人坦言特首林鄭月娥亦未必「話到事」，若政府今次對潮屬社團總會「開綠燈」，則難以對其他省市交代。

總會稱服務分支遍布全港18區 積極參與各級選舉

根據立法會議員收到的信件，潮屬社團總會表示香港有100多萬潮籍人士，20年來積極帶領42個屬會和16萬會員為香港社會安定和經濟繁榮不遺餘力。該會又指，有來自工商界、飲食業等不同界別42個屬會，在港九新界設立五個地區聯會，服務分支遍布全港18區，長期從事扶貧慈善等工作，積極參與社會事務包括各級選舉。另外亦舉辦多屆香港潮州節及盂蘭文化節，在學界亦有很大號召力。

根據選舉改制方案，政府只限24個指定省級及縣級社團，有份投票選出60席「同鄉社團」界別選委。但有心水清的政圈中人提醒，即使潮屬社團總會未能成為選民，但卻不影響他們派人出選並當選選委。

潮屬社團總會現任主席為港區全國人大代表、九龍社團聯會會長陳振彬，監事會主席為全國政協常委、麗新集團董事會主席林建岳，總會的領導層星光熠熠，首席會長包括英皇集團主席楊受成、「玩具大王」蔡志明、華人置業董事會主席劉鳴煒等。榮譽顧問也有食物及衛生局前局長高永文、財政司司長陳茂波等。

柯創盛曾代反映 曾國衞未承諾會作改動

據悉，總會領導層近日亦有親自約見政府官員表達意見，但卻未獲得正面回覆。在議會內，本身是潮州人的民建聯立法會議員柯創盛也曾在法案委員會上質問政府，為何潮屬社團總會未包括在「同鄉社團」界別，但當時政制及內地事務局局長曾國衞僅回應指，明白現行組合未必完全符合業界期盼，但卻未有承諾會作改動。

有政府中人坦言，因潮州屬於廣東省內一部份，故為公平起見，沒有另行將潮屬社團總會加入名單之上，若政府今次對潮屬總會「開綠燈」，很難向其他省市交代。該人又稱，即使潮州領導有不滿，但官方取態從來無變，最終改變的空間可謂微乎其微。