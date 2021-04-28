立法會通過入境修例　李家超斥「鎖港」說法抹黑：只針對抵港航班

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-28 17:17

立法會今天（28日）恢復二讀及三讀《2020年入境(修訂)條例草案》，條例訂明保安局局長可訂立規例，賦權予入境處處長，指示某運輸工具可或不可運載某乘客或該運輸工具的某乘組人員，做法惹起爭議，甚至被形容是「鎖港條例」，擔心政府以條例禁止港人出境。 保安局局長李家超強調，條例僅用作處理酷刑聲請個案，又指條文僅用於針對抵港航班，並非針對離港航班，不會對香港居民出入境自由造成影響，同時政府須訂立附屬法例，方能對抵港航班使用相關權力，批評有團體扭曲條例，煽動恐慌情緒，散播謠言，當局已多次發聲明譴責。 《2020年入境(修訂)條例草案》最終以39票贊成、2票反對三讀通過，熱血公民鄭松泰及醫學界陳沛然投反對票。

政府建議在《入境條例》加入第6A條，要求提供乘客或乘組人員資料或數據予入境處處長，並指示某運輸工具不容許運載某乘客，早前引起大律師公會關注。(余俊亮攝/資料圖片)

經民聯梁美芬強調，條例只針對假難民，讚揚政府近年就處理假難民事宜時果斷行事，坦言政府做甚麼事情，「對家」必會攻擊政府，形容這是定理，又形容反對的人相信只是假難民或假難民之父。對於條例賦權入境處處長指示運輸工具不可運輸某些乘客，做法是保障香港安全，政府已多次澄清不是「鎖港條例」，形容有人「歪理講一百次變真理」，又指建制派已聲嘶力竭就條例解讀，仍被人「不斷唱衰」，幸好《國安法》已立法，否則就會有人修例大搞「《逃犯條例》2.0」風波。

民建聯葛珮帆稱，本港被假難民問題困擾多年，近年更影響司法機構運作，強調修例有必要。葛珮帆批評，有人利用條例製造恐慌和抹黑港府。對有人形容條例是「鎖港條例」，她形容他們是重施反修例的套路，唯恐天下不亂，其中提到支聯會不斷稱政府形容條例「鎖港」，有工會批評條例空泛，她批評這些人利用條例製造恐慌，煽動仇中、反政府情緒。

鄭松泰：難民關注團體關注指定語言溝通情況

投反對票的熱血公民鄭松泰指出，不少難民關注團體向他在內等議員就條例反映意見。鄭松泰指條例草案訂明：「若入境事務主任合理地認為，某聲請人能理解某語文， 並能以該語文溝通，則該主任可指示該聲請人以該語文溝通」，他舉例指，若聲請者只懂得以英文讀「Hi」、「Bye」，入境事務主任便運用條例，指示該聲請人以英文溝通，但實際上聲請者不懂英文，擔心屆時出現「屈打成招」的情況。

另外，條例亦建議修訂《武器條例》及《火器及彈藥條例》，授權入境事務隊可代政府管有武器、火器和彈藥。鄭松泰指，有關修例意味入境處人員可在羈留中心使用槍械，擔心政府是否正準備大規模將聲請者送入羈留中心，變相出現「濫捕」。對於外界以「鎖港」形容修例，鄭松泰指應按常理理解香港的情況，若政府要不准港人出境，政府可有各種方法達致禁止出境的目的，例如扣起港人資產、指控出境港人「無交罰款」等。

李家超強調，《入境條例》修訂只會針對抵港航班，並非針對離港航班，不會對香港居民出入境自由造成影響。（資料圖片）

李家超強調不影響香港居民出入境自由

李家超批評，鄭松泰身為法案委員會委員，已聽取政府就修例作出解釋，未能掌握當中的道理，對此表示不能接受。李家超指出，提出修改「用作溝通的語文」條文，是因有聲請者堅持非常罕見的部落語言溝通，對鄭松泰的看法表示不能接受。李家超強調，條文只會針對抵港航班，並非針對離港航班，不會對香港居民出入境自由造成影響，同時政府須訂立附屬法例，方能對抵港航班使用相關權力，批評有團體扭曲條例，煽動恐慌情緒，散播謠言，當局已多次發聲明譴責。