預算案極速通過快拉布高峰15倍　蔡子強：新香港速度易令官員鬆懈

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-28 19:52

立法會今日（28日）三讀通過《2021撥款條例草案》（財政預算案），前後只花兩次會議、約8小時，對比去年的47小時相差甚遠；比起2014年的拉布「高峰期」，審議長達125小時，今日的立法會審議速度比當年快了足足15倍，創近年新低。 過往民主派未離開議會前，預算案不時成為拉布戰場，民主派通常會接力發言、提出大量修正案，部分人刻意拉布拖長程序，審議所花時間較多。民主派總辭後，立法會即「提速」通過政府議案時間，有政界人士笑言，這如同「新香港速度」。 中大政治與行政學系高級講師蔡子強表示，這種「新香港速度」或許在效率上有助於政府施政，但由於建制派的「高度配合」，預算案不用再在議會上被議員「糟質」一大輪，官員不用再像以前般小心翼翼審視自身的政策範疇，警覺性大幅降低，往後政策「出事」的機會大增。

預算案拉布「盛極一時」 最高紀錄125小時

2013年起，民主派開始對預算案發動拉布戰，起初由社民連擔當主力，要求政府全民派錢、制訂全民退休保障等。《香港01》記者向立法會秘書處查詢過去幾年，立法會審議預算案時間，資料顯示，審議最長時間的紀錄為2014年，足足有125小時，即7,533分鐘（見下表）。當年由泛民提出的修正案，多達1192項，單就修正案投票已經用了35小時。

立法會於2017年底修改第一輪《議事規則》，大幅限制拉布行為，自2018年起，審議時間大為縮短。去年在立法會主席梁君彥為辯論時間「劃線」下，預算案審議時間共約47小時，梁君彥批出的修正案有52項；2019年，總審議時間約為46.5小時，梁君彥共批出56項修正案；2018年，總審議時間約為39小時，梁君彥共批出67項修正案。

在今年，財政預算案審議只用了2次會議、共8小時3分鐘，即483分鐘。前後對比起來，2014年最高紀錄的審議時間，足足是今年的15.6倍。

由2013年起，立法會審議財政預算案的時間。當中不計算響鐘傳召議員的時間、表決修正案期間的用膳及小休時間，以及因流會而減少的會議時間。（資料來源：立法會秘書處）

過往民主派在立法會中，會針對預算案多次發言。尤其在全體委員會階段中，會花極長時間討論修正案。（資料圖片）

過往的「主戰場」 今年半小時內極速走完

在過往，二讀通過後會進入全體委員會階段，一向是議員提問「主戰場」，因該階段是處理由議員提出的修正案，議員可無限次發言。但今年由於沒有人提出修正案，全體委員會階段於中午約12時40分開始，約下午1時05分隨即完結並進入三讀，前後只花不到半小時效率甚高。不過，財政司司長陳茂波見記者時，未有正面回應「極速通過」的問題，只表示議員向他提出很多「寶貴意見」。

蔡子強指，「新香港速度」令官員警覺性大減。（資料圖片）

蔡子強：預算案不用再被議員「糟質」 官員警覺性減

蔡子強接受查詢時指，當民主派不在議會，建制派與政府「高度配合」是意料中事，無可否認這種安排下，政府施政效率會提高很多，可是背後會隱藏更多問題。他指，過往民主派在審議預算案過程中，即使個別人士有刻意留難官員的成分，但他們往往會提出許多細節上的問題，迫官員思考：「當然有人會覺得這是『雞蛋裡挑骨頭』，但這樣被人質詢一大輪，政府官員才會被迫去想一些可能出現問題的細節。」

蔡子強認為，在現時議會格局下，建制派為了「全力支持政府依法施政」，不會提出太尖銳、時間太長的問題，可能有一些細節問題會被隱藏，事後才有人發現。他提到，有反對派時也有可能出現問題，如2018年預算案中，有爭議的長者綜援門檻提高，寫在財政總目上，當時就無人發現，可是愈多人提問，發現問題的機會一定愈高，「以往立法會辯論可能會很花時間，但不要小看這個過程。如不是這樣，官員就不會誠惶誠恐審視清楚潛在問題，會變得鬆懈，欠缺警覺性，因為他們知道『反正好快就過』。」